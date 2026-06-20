"Поки не стало запізно": Порошенко відмовився від Ордена Білого Орла

Після рішення Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла низка українських політичних діячів відмовилися від своїх нагород, отриманих від Польщі. До них доєднався і 5-й президент України Петро Порошенко.

Про своє рішення він повідомив на власній фейсбук-сторінці.

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Що сказав Порошенко про своє рішення?

Колишній президент України апелював до слів польського прем'єр-міністра Дональда Туска про те, що "якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє виграє хтось інший. Президент України повинен нарешті це зрозуміти. Президент Польщі теж. Поки не стало запізно".

При цьому Порошенко вважає рішення лідера Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Зеленського нагороди "помилковим і несправедливим по відношенню до народу України".

Не випадково його вже привітав Медведєв. Кремль завжди аплодує всьому, що послаблює єдність між Україною та Польщею,

– підкреслив Порошенко.

Він додав, що в обох випадках – у ситуації Зеленського й у своїй власній – "нагороджували не глав держави, а українців, наших воїнів, які боронять Україну, Польщу і всю Європу".

Саме тому Порошенко ухвалив рішення відмовитися від Ордена Білого Орла.

Проте він зазначив, що його рішення в жодному разі не адресоване польському народу – натомість цей крок став відповіддю на дії Кароля Навроцького.

Водночас чинний нардеп закликав уже з початку наступного тижня розпочати пошук рішень, які допоможуть не допустити подальшого загострення нинішньої кризи. Він також нагадав про принцип Папи Римського Івана Павла ІІ "прощаємо і просимо прощення", який свого часу став основою для примирення та розвитку партнерських відносин між народами.

"Ті в Польщі, хто не пережовує історичні міфи, а вивчає історію і робить висновки з її уроків, знають, що після того, як Україна втрачає незалежність, її втрачає і Польща. Але не минуле має визначати наші стосунки", – висловився Порошенко.



Порошенко відмовився від Ордена Білого Орла / Скриншот із його сторінки

Варто нагадати, що цьому передували також подібні рішення Леоніда Кучми й Віктора Ющенка. Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга та очільник ОП Кирило Буданов теж відмовилися від нагород, наданих Польщею.