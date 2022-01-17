Саакашвілі б довго сміявся

Наприклад, у затримці паспортного контролю на 15 хвилин побачили небажання пускати Порошенка в Україну.

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Думаю, якщо про такий недопуск прочитає Саакашвілі, він довго сміятиметься.

Стратегія зрозуміла

Звісно, прихильники Порошенка скажуть, що влада готувала якісь підступи, але потім злякалася народу, ну, але це вже на розсуд кожного.

Важливим є те, що, схоже, остаточно вималювалася інформаційна стратегія Порошенка та його команди: справа без самої справи.

Зрозуміло, що політична мета цієї справи – прив'язка Порошенка до Медведчука, який у цій ситуації є настільки токсичною фігурою, що будь-які ядерні відходи з ним не порівняються.

Відповідно, навіть заперечуючи всі обвинувачення, ти втягуєшся у процес, у якому постійно згадують Медведчука, торгівлю з "республіками на 3 букви" і так далі.

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Відповідно, треба домагатися, щоб процес обговорювали, не обговорюючи процес. От просто є якась справа. І все.

Тому треба постійно генерувати приводи про "недопуск", "арешт", "загрози" і так далі.

Що далі

Загалом, цілком розумний підхід. Одна проблема – не ясно, як це працюватиме на довгій дистанції.

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