Порошенко зриває переговори у Брюсселі: олігарх хоче захисту у справі про держзраду, – ЗМІ

Перед поверненням до України Петро Порошенко летить до Брюсселя. Олігарх хоче привернути увагу до своєї персони, відволікаючи партнерів України від важливих питань – агресії РФ та можливої ескалації ситуації на державних кордонах.

Таку думку висловило вагоме європейське видання Politico Europe.

У статті вказується, що зважаючи на все, п'ятий президент України хоче отримати підтримку у справі про державну зраду, яку йому інкримінують в Україні.

Сьогодні вранці союзники з НАТО та російські дипломати зустрінуться у штаб-квартирі альянсу, щоб обговорити погрози Кремля застосувати військову силу проти України. Але в справу втручається несподіваний учасник: Петро Порошенко, олігарх, колишній президент України, якого минулого місяця звинуватили у державній зраді, а минулого тижня його активи заморожено українським судом, буде в Брюсселі,

– йдеться у статті видання.

За словами авторів публікації, Порошенко сподівається зустрітися з високопосадовцями та привернути увагу до свого судового переслідування, яке, за його словами, має політичний характер.

"У нещодавній заяві у Facebook він сказав, що планує постати перед судом "не для того, щоб захищати себе від Зеленського, а для того, щоб захистити Україну від некомпетентного керівництва". Приїхавши до Брюсселя, Порошенко явно сподівається уникнути долі колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, ще одного ексулюбленця Заходу, який зараз перебуває у в'язниці після повернення до Тбілісі у жовтні після кількох років вигнання", – написали в Politico.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань України звинуватило Порошенка у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Звинувачення пов'язані з тим, що Порошенко, будучи президентом, допомагав проросійським сепаратистам на Донбасі продати Києву вугілля на 54 мільйони доларів у 2014 та 2015 роках. Порошенко співпрацював із Віктором Медведчуком, одним із найближчих друзів президента Росії Володимира Путіна в Україні.

В Україну Порошенко планує повернутись 17 січня. Його група підтримки, соратники та однопартійці вже влаштували масову підтримку у соцмережах. А до цього у ЗМІ активно розганялася історія про арешт активів "Прямого" та 5 каналу, які асоціюють із Порошенком. Але насправді у ДБР пояснили, що жодних обмежень у роботі ЗМІ немає, а арешт стосувався лише майна п'ятого президента України.