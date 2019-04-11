Порошенко і Філатов втручалися в розслідування справи про продаж UMH Курченку, – прокурор Кулик

Прокурор Генеральної прокуратури Костянтин Кулик заявляє, що у розслідування справи про продаж групи компаній "Український медіа холдинг" бізнесмену Сергію Курченко особисто втручалися президент Петро Порошенко, а також заступник голови Адміністрації Олексій Філатов.

Про це Кулик повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

За його словами, в ході досудового розслідування справи Курченка неодноразово надходила інформація про спроби представників Адміністрації Президента і особисто Порошенко неофіційно втрутитися в хід розслідування з метою отримання інформації, яку отримувало слідство і впливу на прокурорів та слідчих, які причетні до проведення розслідування.

"Такі факти стосуються розслідування низки епізодів ... за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмивання) грошових коштів в сумі 440 226 315 доларів, одержаних злочинним шляхом при здійсненні операцій купівлі-продажу майнових та корпоративних прав групи компаній "Український медіа холдинг", скоєних Курченком, Філатовим, Бугаєм, і іншими особами", – сказав Кулик.

Він додав, що у розслідування основної справи Курченка втручалися Філатов, а також екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарєва.

Кулик підкреслив, що після оголошення підозр у справі Курченка, співробітники ГПУ організували передачу матеріалів розслідування представникам Філатова і Гонтарєвої.