Порошенко и Филатов вмешивались в расследование дела о продаже UMH Курченко, – прокурор Кулик

Прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик заявляет, что в расследование дела о продаже группы компаний "Украинский медиа холдинг" бизнесмену Сергею Курченко лично вмешивались президент Петр Порошенко, а также заместитель главы Администрации Алексей Филатов.

Об этом Кулик сообщил на брифинге, передают Украинские Новости.

По его словам, в ходе досудебного расследования дела Курченко неоднократно поступала информация о попытках представителей Администрации Президента и лично Порошенко неофициально вмешаться в ход расследования с целью получения информации, которую получало следствие и влияния на прокуроров и следователей, причастных к проведению расследования.

"Такие факты касаются расследования ряда эпизодов... по факту содействие преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств в сумме 440 226 315 долларов, полученных преступным путем при осуществлении операций купли-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний "Украинский медиа холдинг", совершенных Курченко, Филатовым, Бугаем, и другими лицами", – сказал Кулик.

Он добавил, что в расследование основного дела Курченко вмешивались Филатов, а также экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Кулик подчеркнул, что после объявления подозрений в деле Курченко, сотрудники ГПУ организовали передачу материалов расследования представителям Филатова и Гонтаревой.