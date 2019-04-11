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      Порошенко и Филатов вмешивались в расследование дела о продаже UMH Курченко, – прокурор Кулик

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      Порошенко и Филатов вмешивались в расследование дела о продаже UMH Курченко
      Порошенко и Филатов вмешивались в расследование дела о продаже UMH Курченко / Коллаж

      Прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик заявляет, что в расследование дела о продаже группы компаний "Украинский медиа холдинг" бизнесмену Сергею Курченко лично вмешивались президент Петр Порошенко, а также заместитель главы Администрации Алексей Филатов.

      Об этом Кулик сообщил на брифинге, передают Украинские Новости.

      По его словам, в ходе досудебного расследования дела Курченко неоднократно поступала информация о попытках представителей Администрации Президента и лично Порошенко неофициально вмешаться в ход расследования с целью получения информации, которую получало следствие и влияния на прокуроров и следователей, причастных к проведению расследования.

      "Такие факты касаются расследования ряда эпизодов... по факту содействие преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств в сумме 440 226 315 долларов, полученных преступным путем при осуществлении операций купли-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний "Украинский медиа холдинг", совершенных Курченко, Филатовым, Бугаем, и другими лицами", – сказал Кулик.

      Он добавил, что в расследование основного дела Курченко вмешивались Филатов, а также экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

      Кулик подчеркнул, что после объявления подозрений в деле Курченко, сотрудники ГПУ организовали передачу материалов расследования представителям Филатова и Гонтаревой.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Курченко Петр Порошенко
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