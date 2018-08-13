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Порошенко не виконав обіцянку звільнити всіх бранців узимку 2018-го, – дружина полоненого

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Рідні домагаються звільнення бранців акціями
Рідні домагаються звільнення бранців акціями / 24 канал

За словами дружини військовополоненого Олександра Корінькова Юлії, напередодні великого обміну в грудні 2017-го Порошенко дав обіцянку звільнити всіх українських заручників з буцегарень до 18 січня 2018-го, але не виконав її донині.

Про це йдеться в інтерв'ю для 24 каналу: У той день, як він потрапив у полон, я дізналась, що вагітна, – дружина військовополоненого.

Порошенко казав, що докладе максимум зусиль, аби звільнити заручників, яких протиправно утримують незаконні збройні формування псевдореспублік. Запевнив, що до 18 січня 2018-го наші хлопці будуть вдома. Але цього не сталося досі, 
– сказала Карінькова.

За її словами, можливе звільнення приурочували до державних і релігійних свят, а потім до президентських виборів у європейських країнах і великих спортивних свят.

"Говорять, чекайте виборів, чемпіонатів, інавгурацій, звільнять!" – обурюється дружина бранця. 

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Однак її чоловіка разом з військовополоненими українцями – спецназівцем Сергієм Глондарем і танкістом Богданом Пантюшенком – 1275 днів тримають у полоні бойовики. Зараз військові перебувають в Донецькому СІЗО в жахливих умовах.

Клопи. Таргани. Протікає труба. Уявіть, 12 січня, зима: вікно – наполовину скло, наполовину клейонка... І то хлопці її відкривали на ніч, щоб не захворіти туберкульозом. Холод, сирість, знущання – ось що в тому ізоляторі, 
– розповіла Корінькова.

Окрім цього, ні написати листа, ні зателефонувати додому бранці не можуть, бо це, мовляв, не передбачено "законодавством" псевдореспублік.

Теги: Новини України Петро Порошенко Українці в полоні РФ заручники Україна – Росія протести Обмін полоненими
Джерело: 24 канал
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