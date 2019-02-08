09:55
8 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва
      Вєсті Кремля
      21:59, 7 лютого
      Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича
      Вєсті.UA
      19:38, 7 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Порошенко виконав величезну роботу, – експерт про закріплення вектора України на ЄС і НАТО

      57 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко

      З подачі президента Петра Порошенка Україна заявила всьому світу, що вектор нашої зовнішньої політики – остаточна та безповоротна інтеграція в Європейську цивілізацію.

      Таку заяву на своїй сторінці у Facebook зробив блогер і політичний експерт Олексій Голобуцький, коментуючи прийняття Верховною Радою змін до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО.

      "Це дійсно історичне рішення. Тепер ніякі внутрішні або зовнішні сили не зможуть згорнути нас з обраного шляху. І у зв'язку з цим не можна не відзначити величезну роботу, виконану Петром Порошенко на зовнішньополітичному фронті. Адже за останні п'ять років ми не тільки декларували проєвропейський і пронатівський вектор – ми зробили конкретні кроки в цьому напрямку. І те, що в ЄС і в Альянсі їх всіляко вітають, стало ще одним аргументом для тих 334 депутатів, які проголосували за ініційовану президентом зміна основного закону", – зазначив експерт.

      Він також додав, що сумна практика 2014 року показала Україні, що у держави-одинаки легко можна відібрати частину територій, профінансувати збройні банди, які захоплять цілі міста, та підтримувати їх роками.

      "Саме тому у нас немає альтернативи. Путін, сам того не відаючи, підштовхнув нас до цього рішення. НАТО – це єдина реальна гарантія того, що агресивний сусід не зможе повторити подібну витівку. Інакше він зіткнеться не тільки з нашою, тепер вже загартованою у боях, армією, але і з озброєними силами всіх передових демократичних держав", – упевнений політолог.

      За словами Голобуцького, вступ України до Північноатлантичного альянсу відіб'є у Путіна бажання диктувати нашій країні будь-які умови з позиції сили.

      "Це буде фінальний акорд, яким ми остаточно вирвемося з-під вікового ярма прогнилої імперії. Підкреслю, що сьогоднішнє рішення Ради – не тільки декларація про наміри. Це ще й гарантія того, що ніякі реваншистські сили не зможуть повернути нас назад на орбіту Росії", – вважає політолог.

      Путін веде війну проти нас не тільки на фронті, зазначив блогер, а й докладає величезних зусиль, щоб роз'єднати нас зсередини. За його словами, зрадники всіх мастей вже готові виконувати розпорядження російського президента.

      "Проплачені московські агітатори з числа колишніх членів "Партії регіонів" вже зараз активно роз'їжджають по містах і виступають на телеканалах з пропозиціями остаточно розвалити країну (це вони називають" федералізацією "), віддати українські території під протекторат Росії (це вони називають "домовитися з Путіним про мир"). Ініціатива Порошенко щодо змін до Конституції відріже їм шляхи до відступу. І навіть якщо вони всіма правдами та неправдами зможуть знову опинитися в нашому парламенті, у них не вийде скасувати основний закон. Їм доведеться його дотримуватися. І, на мою думку, це дійсно блискучий хід президента. У нашої країни з'явилася стратегія – сьогодні ми точно знаємо, куди ми йдемо", –підсумував Олексій Голобуцький.

       

      blog_ava
      Смерть Еміліано Сала: всі новини трагедії
      сьогодні
      8570
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко НАТО
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Крути 1918": сюжет і трейлер історичного фільму
      сьогодні , 09:40 "Крути 1918": сюжет і трейлер історичного фільму
      372
      Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      сьогодні , 08:41 Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      Блог Соцмережі 538
      Якими суперечливими рішеннями щодо відомих чиновників прославився суддя Каркашьян
      7 лютого , 23:50 Якими суперечливими рішеннями щодо відомих чиновників прославився суддя Каркашьян
      Ірина Шиба 257
      Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      7 лютого , 22:00 Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      Артем Овдієнко 474
      Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
      7 лютого , 21:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
      2329
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук