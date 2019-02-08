Порошенко виконав величезну роботу, – експерт про закріплення вектора України на ЄС і НАТО

З подачі президента Петра Порошенка Україна заявила всьому світу, що вектор нашої зовнішньої політики – остаточна та безповоротна інтеграція в Європейську цивілізацію.

Таку заяву на своїй сторінці у Facebook зробив блогер і політичний експерт Олексій Голобуцький, коментуючи прийняття Верховною Радою змін до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО.

"Це дійсно історичне рішення. Тепер ніякі внутрішні або зовнішні сили не зможуть згорнути нас з обраного шляху. І у зв'язку з цим не можна не відзначити величезну роботу, виконану Петром Порошенко на зовнішньополітичному фронті. Адже за останні п'ять років ми не тільки декларували проєвропейський і пронатівський вектор – ми зробили конкретні кроки в цьому напрямку. І те, що в ЄС і в Альянсі їх всіляко вітають, стало ще одним аргументом для тих 334 депутатів, які проголосували за ініційовану президентом зміна основного закону", – зазначив експерт.

Він також додав, що сумна практика 2014 року показала Україні, що у держави-одинаки легко можна відібрати частину територій, профінансувати збройні банди, які захоплять цілі міста, та підтримувати їх роками.

"Саме тому у нас немає альтернативи. Путін, сам того не відаючи, підштовхнув нас до цього рішення. НАТО – це єдина реальна гарантія того, що агресивний сусід не зможе повторити подібну витівку. Інакше він зіткнеться не тільки з нашою, тепер вже загартованою у боях, армією, але і з озброєними силами всіх передових демократичних держав", – упевнений політолог.

За словами Голобуцького, вступ України до Північноатлантичного альянсу відіб'є у Путіна бажання диктувати нашій країні будь-які умови з позиції сили.

"Це буде фінальний акорд, яким ми остаточно вирвемося з-під вікового ярма прогнилої імперії. Підкреслю, що сьогоднішнє рішення Ради – не тільки декларація про наміри. Це ще й гарантія того, що ніякі реваншистські сили не зможуть повернути нас назад на орбіту Росії", – вважає політолог.

Путін веде війну проти нас не тільки на фронті, зазначив блогер, а й докладає величезних зусиль, щоб роз'єднати нас зсередини. За його словами, зрадники всіх мастей вже готові виконувати розпорядження російського президента.