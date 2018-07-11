Порошенко зворушливо підтримав хорватів перед футбольним матчем зі збірною Англії

Президент України Петро Порошенко заявив, що готовий підтримати справжніх друзів українців, – хорватів.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

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Історія відносин українців та хорватів сягає корінням у глибину віків. Хорвати,як ніхто інший знають, чого вартує підтримка в дні тяжкого протистояння. Тим цінніші для нас слова підтримки Домагоя та Огнена,

– написав Порошенко.

Він також зазначив, що Україна завжди готова підтримати справжніх друзів.

Додамо, що 11 липня збірна Хорватії зустрінеться зі збірної Англії у півфіналі Чемпіонату світу з футболу-2018.

Історія відносин українців та хорватів сягає корінням у глибину віків



Хорвати як ніхто інший знають, чого вартує підтримка в дні тяжкого протистояння. Тим цінніші для нас слова підтримки Домагоя та Огнена



Україна, звичайно, теж готова підтримати справжніх друзів



Слава Україні! pic.twitter.com/9WnZtp6DMg — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 липня 2018 р.

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!". Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку". Вже після цього було опубліковано ще одне відео з Домагоєм Відою, де він знову передає вітання Києву (гравець провів 5 років у київському "Динамо") і використовує гасло "Слава Україні!".