Порошенку буде мало світу, щоб тікати, – Парасюк

Про схеми п'ятого президента Петра Порошенка, його можливе покарання та депутатство та чесніть українських судів– про це розповів народний депутат Володимир Парасюк.

Схеми Порошенка

– Команда Петра Порошенка дійсно напрацювала на кримінальні справи. Їх треба розцінювати як злочине угрупування. У нашій державі були вибори і ми бачили, як вони відбувалися. Маю на увазі, коли депутати йшли у міністри й на окрузі були повторні вибори та фальсифікації.

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– Торгівля з окупованими територіями теж покривалася на найвищому рівні. Усім торгували "в темну", ніхто нічого не бачив. В Україні утворилася певна офшорна діра, через яку просто відмивали гроші.

– Питання скрапленого газу, Віктора Медведчука і те, що через Новоград-Волинський качають російське дизпаливо. Офіційно його в Україні не можна продати, бо воно йде лише транзитом. А якщо поїхати подивитися, то там черга автомобілів з цистернами, які розвозять пальне по українських заправках. Це теж схема Порошенка.

Покарання президента

– Моя ціль – довести суспільству, що люди не просто можуть покерувати, обікрасти та піти. Політична розправа полягає в тому, коли ти робиш все, як пише закон, а ті люди, які його адмініструють не дають можливості виконувати все так, як має бути.

– Тут є питання прямих збитків. У цій ситуації не треба бути супер юристом, просто подивитися на схематоз, який вони утворювали. Все доведено різними експертними групами, Національним антикорупційним бюро.

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– По кожній справі є збитки, все можна було зробити дешевше. Частина грошей просто зникли, з них не платили податки, не відправилися на українські рахунки. Вони просто зникли, а відмивання коштів карається законом.

– Президент України, якщо він стане народним депутатом, то його покарання – це підзвітність Антикорупційного бюро. Надіюся, що Антикорупційний суд, який ми запустили буде швидко приймати рішення по важливих справах.

Правоохоронні органи

– Загалом, судову гілку влади треба реформувати, тому що вона має бути незалежна, а в нас все контролюється телефонним дзвінком. Є відсоток чесних, правильних суддів, але він настільки малий, що не задовольняє настрої суспільства

– Я йду в суд з стовідсотковими доказами того, що я переможу. Проте, можу й не перемогти. Мені сказали, що в наших судах буває так, що дві однакових справи, але виносяться різні рішення. Це найбільша проблема.

Що відомо про відмову ЦВК реєструвати Парасюка?Центральна виборча комісія 23 червня не зареєструвала кандидата у депутати Володимира Парасюка через "невідповідність документів вимогам законодавства". Він хотів балотуватися як самовисуванець в мажоритарному окрузі №122 (Яворівський та Жовківський райони у Львівській області).



У 2014 році мешканці цього округу віддали йому на парламентських виборах 56% голосів, і він пройшов до Верховної Ради.

Чи втече Порошенко

– Думка про те, що Петро Порошенко продасть всі свої активи та буде тікати має право на життя. Питання в іншому, він попав під приціл не тільки українській правоохоронній системі, яка взагалі не реформована. Ним ще й зацікавилися служби, які існують в Європі та Америці. Тому, я думаю, йому світу буде мало, щоб кудись тікати.

– Єдиний напрямок, куди він може поїхати – це в Росію. Там збирають корупціонерів з усього світу. Думаю, він зараз маніакально хоче потрапити у Верховну Раду, щоб отримати імунітет. Вони також можуть саботувати питання позбавлення народних депутатів недоторканості і будуть мотивувати політичною розправою.