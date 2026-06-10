Україна знеструмила порт Маріуполя: окупанти втратили можливість його використовувати

Українські бійці провели успішну операцію зі знищення інфраструктури Маріупольського торговельного порту. Тепер росіяни не зможуть його використовувати.

Деталі розповіли в 1-му корпусі НГУ "Азов".

Дивіться також Системна FrontStrike-робота триває: Чонгарський міст зазнав критичних руйнувань від ударів БпЛА

Що відомо про ураження ворожих об'єктів і знеструмлення порту?

За успішно виконаною операцією стоять зусилля бійців 1-го корпусу НГУ "Азов", ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях, ЦСО "А" та СБС.

Унаслідок злагоджених дій було уражено електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами.

Під ударом опинився також підсанкційний суховантаж Lady Augusta, який є частиною тіньового флоту країни-агресорки.

Так, внаслідок атак торговельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений, до того ж, логістика російських військ суттєво ускладнена.

Кадри результативної роботи українських бійців: дивіться відео НГУ "Азов"

"Азов" продовжує контролювати логістичні потужності та застосовувати санкції проти росіян у Приазов'ї,

– наголосили в підрозділі.

Варто зауважити, що українські оборонці загалом взяли під вогневий контроль низку логістичних маршрутів ворога. Йдеться, зокрема, про Чонгарський міст, що з'єднує Херсонщину з Кримом. Ситуація на самому півострові також загострюється через брак пального.

Нагадаємо також, що в ніч проти 8 червня в тимчасово окупованих Маріуполі та Алчевську сталися потужні вибухи. За інформацією місцевих джерел і OSINT-дослідників, під удар безпілотників потрапили електропідстанції, що призвело до масштабних перебоїв з електропостачанням. Унаслідок атаки значна частина обох міст залишилася без світла.