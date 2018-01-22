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Портников красномовно описав взаємини України та Росії

01:10, сьогодні 1441 Читать новость на русском
Віталій Портников
Віталій Портников / "Детектор. Медіа"

Українське суспільство, українська політична еліта є інфікованими поганою московською хворобою. Крім того, взаємини України та Росії нагадують шлюб із бешкетником, який п'є безпробудно, б'є родичів і сусідів, – практично є безнадійним.

Таку думку висловив відомий український журналіст і політичний оглядач Віталій Порников у своїй колонці на "Еспресо".

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"Не впевнений, що потрібно доводити: українське суспільство, українська політична еліта є інфікованими поганою московською хворобою. Цей політичний сифіліс відступає тільки тоді, коли Росія починає вбивати та спалювати. Але як тільки у Кремлі заспокоюються, в Києві знову починають думати, як би краще домовитися", – підкреслив він.

Крім того, оглядач порівняв ситуацію із сімейними стосунками.

"Це нагадує шлюб із бешкетником, який п'є безпробудно, б'є родичів і сусідів, – практично є безнадійним. Але варто пияку "зав'язати", як сусіди негайно приходять до нього в гості з тортом і фікусом, пропонуючи дружити будинками. А що робити, якщо він – у сусідній кімнаті та у нього газ?" – зауважив журналіст.

Відтак, це Портников називає "національною схильністю до колаборації".

"Я б нікому не побажав такої долі – жити у себе вдома, мати всі можливості для державного будівництва і постійно стикатися з жахливою національною байдужістю, впертим нерозумінням пріоритетів і самого сенсу існування України", – додав експерт.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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