Портрет пенсіонера в Україні та світі: де старшим людям живеться найкраще
Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного прожиткового мінімуму, що призводить до високого рівня бідності. Наскільки життя українських пенсіонерів відрізняється від життя пенсіонерів в США, Японії, Німеччині та Польщі?
Про тривалість життя, вік виходу на пенсію та доходи, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Хто живе найдовше
Очікувана тривалість життя зазвичай довша у розвинених країнах, про що свідчать дані worldometers.
- Японія – 85 років;
- Німеччина – майже 82 роки;
- Польща і США – трохи більше 79 років;
- Україна – 72,5 роки.
Цікаво, що попри найтриваліше життя, японці не виходять на пенсії пізніше за інших. Американці, поляки (лише чоловіки) та німці працюють довше.
Детальніше дивіться на нашому графіку, де видно в який вік хто виходить на пенсії та скільки років проводять на пенсію.
На жаль, в середньому українці лише 12,5 років проводять на пенсії у порівнянні з японцями, які насолоджуються заслуженим відпочинком на пенсії в середньому 22 роки.
Хто отримує найбільше грошей
Українські пенсіонери в середньому отримують 3 400 гривень. Але не дуже справедливо відштовхуватися від цієї цифри, адже багато пенсіонерів мають пенсію близьку до мінімальної – 1 712 гривень.
Поляки мінімально отримують 1 200 злотих або понад 8 800 гривень, що у 5 разів більше. Минулого року середня пенсія становила 2 236 злотих, пише zadluzenia.com або 16 500 гривень.
У США доволі складна пенсійна система через наявність різноманітних державних та недержавних пенсійних фондів. Тож не існує такого поняття як мінімальна пенсія. Але в середньому можуть розраховувати на 1 470 доларів від соціального страхування, пише Smart Asset, тобто 41 тисячу гривень. Але це і близько не становить увесь дохід пенсіонерів у США, які звикли відкладати на власну пенсію заздалегідь.
Японські пенсіонери в середньому отримують 150 тисяч єн на місяць, пише Reuters. Це трохи більше 39 тисяч гривень.
У Німеччині не передбачено мінімальних та максимальних сум державної пенсії. Кількість відпрацьованих років, вік та середній дохід визначають пенсію кожного. Але за німецькими мірками майже кожен 5-ий пенсіонер під загрозою перетнути межу бідності, пише Deutsche Welle. Це пенсіонери, які проживають самі і отримують менше 13 628 євро в рік, тобто 1 135 євро на місяць, що еквівалентно 37 500 гривням.
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Що (не)можуть дозволити пенсіонери
Часто української пенсії не вистачає навіть для того, щоб купити все із споживчого кошика. Такої проблеми немає в інших країнах, з якими ми порівнювали. Тож розгляньмо споживчі кошики, щоб зрозуміти, що собі можуть дозволити українські пенсіонери у порівнянні із іншими.
В українському споживчому кошику є продукти харчування, необхідні засоби особистої гігієни та комунальні послуги. Та на відміну від інших країн держава не включила у споживчий кошик такі витрати як:
- Комп’ютери та оргтехніка;
- Підключення до інтернету;
- Користування мобільним телефоном;
- Авто та автосервіс, пальне;
- Домашні тварини та їх утримання;
- Тютюнові вироби;
- Поїздки на таксі;
- Поїздки міжміським, автомобільним та залізничним транспортом;
- Внутрішні та міжнародні авіаперевезення;
- Відвідування ресторанів, кафе, готелів;
- Алкоголь.
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Портрет пенсіонера в Україні та світі
- Українські пенсіонери в середньому живуть 72,5 роки, виходять на пенсію у 60 та отримують в середньому 3 400 гривень.
- Німецькі пенсіонери живуть на 10 років довше – 82 роки, але виходять на пенсію пізніше – майже у 66. При цьому отримують понад 37 500 гривень.
- Поляки в середньому живуть трохи більше 79 років. Жінки виходять на пенсію в 60, а чоловіки – в 65. При цьому вони отримують в середньому 16 500 гривень.
- Очікувана тривалість життя американців також трохи більше 79 років. Виходять на пенсію вони в 66, але є можливість раннього виходу на пенсію в 62. В середньому американські пенсіонери отримують 41 тисяч гривень, але крім того, мають заощадження.
- Японці живуть чи не найдовше у світі – 85 років, а виходять на пенсію у 63, отримуючи близько 39 тисяч гривень.