Портретом Зеленського у рушниках прикрасили одеське СТО

В Одесі на одній зі станцій технічного обслуговування автомобілів повісили портрет президента Володимира Зеленського. Його прикрасили вишитим рушником.

Портрет шостого президента повісили у кімнаті замовлень та очікування для клієнтів, написав у фейсбуці одесит Дмитро Кузаконь.

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Він поцікавився у співробітників СТО, чи це тролінг, але вони відповіли, що це – їхнє бачення.

Дуже віримо що він є інший, ніж всі попередні,

– відповіли працівники СТО.

Також вони додали, що рішення Зеленського залишити на посаді очільника МВС Арсена Авакова є неправильним. Працівники зазначили: "Не хочеться більше бачити старе корупційне лайно у керівництві країни. Не розуміємо, чого він та інші ще не за ґратами".

Реакція користувачів у коментарях була різноманітною. Одні питали, чому перед "іконою" ніхто не молиться, а інші в агресивній формі казали, що це вже занадто.

Зазначимо, що раніше портрет Зеленського повісили у ліфті. У такий спосіб жартівники хотіли побачити, яким є ставлення звичайних людей до свого президента. Більшість людей, побачивши портрет Зеленського, сміялися. Щоправда, один чоловік обурився, обізвав цей "прікол" "ідіотизмом" та спробував віддерти портрет від стіни.