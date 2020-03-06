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      Портретом Зеленського у рушниках прикрасили одеське СТО

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      Портрет Володимира Зеленського / Фейсбук Дмитра Кузаконя

      В Одесі на одній зі станцій технічного обслуговування автомобілів повісили портрет президента Володимира Зеленського. Його прикрасили вишитим рушником.

      Портрет шостого президента повісили у кімнаті замовлень та очікування для клієнтів, написав у фейсбуці одесит Дмитро Кузаконь.

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      Він поцікавився у співробітників СТО, чи це тролінг, але вони відповіли, що це – їхнє бачення.

      Дуже віримо що він є інший, ніж всі попередні,
      – відповіли працівники СТО.

      Також вони додали, що рішення Зеленського залишити на посаді очільника МВС Арсена Авакова є неправильним. Працівники зазначили: "Не хочеться більше бачити старе корупційне лайно у керівництві країни. Не розуміємо, чого він та інші ще не за ґратами".

      Реакція користувачів у коментарях була різноманітною. Одні питали, чому перед "іконою" ніхто не молиться, а інші в агресивній формі казали, що це вже занадто.

      Зазначимо, що раніше портрет Зеленського повісили у ліфті. У такий спосіб жартівники хотіли побачити, яким є ставлення звичайних людей до свого президента. Більшість людей, побачивши портрет Зеленського, сміялися. Щоправда, один чоловік обурився, обізвав цей "прікол" "ідіотизмом" та спробував віддерти портрет від стіни.

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      сьогодні
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Курйозні новини Новини Одеси Володимир Зеленський
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