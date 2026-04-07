Полк "Скеля" лідер у кількості скарг від військових: омбудсменка отримала понад 140 повідомлень

Від 27 січня 2026 року, з початку роботи Офісу Військової омбудсменки, надійшло понад 4 000 скарг від чинних військовослужбовців. Найбільше, близько 140, стосувались 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Про це повідомили в Офісі Військового омбудсмена у відповідь на запит "Слідство.Інфо".

Скільки скарг від військових надійшло на "Скелю"?

У Офісі уточнили, що на "Скелю" припадає близько 3,5% від усіх скарг, тобто приблизно 140 звернень.

Водночас там наголосили, що варто врахувати співвідношення кількості скарг до чисельності особового складу. У штурмовому полку "Скеля" нині налічується до 10 000 військових, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

До слова, 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" було сформовано у 2022 році.

Нагадаємо, що на початку квітня 2026 року радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко заявив, що командування полку нібито відправило механізовану колону на штурм ворожих позицій поблизу Покровська – це призвело до значних втрат серед особового складу.

Перед цією заявою російський центр "Рубікон" опублікував відео, на якому зафіксовано знищення української бронетехніки західного виробництва поблизу населеного пункту Гришине. Волонтер також заявив, що "те, що роблять із людьми в окремих формуваннях, нічим не краще за російські практики".

Важливо! Воєнна кореспондентка Анна Калюжна проінформувала, що за останній місяць штурмовий полк "Скеля" отримав в рази більше поповнення особового складу, аніж будь-який інший підрозділ ЗСУ. Різниця, каже, у 20 разів. Відповідне доручення віддав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



Калюжна поставила під сумнів офіційні оцінки втрат та зазначила, що впродовж останніх шести місяців кількість загиблих у полку "Скеля" була значно більшою, ніж "вказано на паперах". Вона різко розкритикувала підхід до комплектування, натякнувши, що надмірне поповнення одного підрозділу може призводити до необачного планування операцій.

Подібна інформація щодо побиття бійців і незаконного позбавлення волі до уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольги Решетилової надходила ще у вересні 2025 року. Втім після перевірки 13 скарг від військовослужбовців "Скеля" у Військовій службі правопорядку заявили, що жоден факт нібито не підтвердився.

Як коментують звинувачення у "Скелі"?

У 425-му штурмовому полку "Скеля" відкидають усі звинувачення, пояснюючи, що їхні бійці разом із 155-ю механізованою бригадою виконували бойове завдання в районі Покровська.

За даними полку, відео, опубліковане росіянами, змонтоване з різних днів та знято на різних ділянках фронту, тож відеоматеріал "безпосередньо не стосуються операції 31 березня".

Також у пресслужбі додали, що того дня під час виконання бойових завдань біля бронетехніки загинуло двоє військових, а всі екіпажі техніки вдалось евакуювати п'ятою бойовою машиною в колоні.

У "Скелі" стверджують, що російські дрони нібито змогли уразити чотири одиниці української бронетехніки біля об'єкта атаки. Але сам контрнаступ, на їхню думку, був успішним.

Ми відкриті до професійного діалогу, перевірок і аналізу. Але вважаємо неприйнятним публічне тиражування заяви представника оборонного відомства не на підставі спілкування з учасниками операції, не на підставі даних службової перевірки, а виключно на підставі відео та заяв ворога. Такий підхід не сприяє встановленню істини, а тільки підіграє ворогу,

– заявили у "Скелі".

Як відреагувало командування на заяви про великі втрати у "Скелі"?