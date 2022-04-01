Порушила економіку світу, – Трюдо не розуміє, як Росія може бути у G20 після всього скоєного

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо жорстко висловився щодо членства Росії в G20. Він вважає, що країні-агресору там не місце.

Він 31 березня підтвердив, що лідери країн-учасників "великої 20" обговорюють виключення Росії. Раніше це вже не раз припускали, бо й очільники інших держав висловлювали схожу критику.

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Можуть виникнути проблеми з виключенням

Політик акцентував, що присутність Росії в альянсі є незрозумілою для нього. Адже це країна, яка розпочала неприховану війну з Україною та лише зашкодила світовій економіці.

Порушила (Росія – 24 канал) економічне зростання для всіх у всьому світі й не може бути конструктивним партнером,

– підсумував Трюдо.

Проте варто зауважити, що будь-які спроби західних союзників виключити Росію, ймовірно, будуть провальними. Адже на них можуть накласти вето інші членами G20, до якого, зокрема, входять Китай, Індія, Саудівська Аравія.

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