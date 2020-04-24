Порятунок від весняного авітамінозу: які фрукти та овочі можуть поповнити вітамінний запас

Ламкість волосся чи нігтів, сухість шкіри, сонливість і втома, судоми… А ви навесні помічаєте в себе такі симптоми? Якщо так, панікувати не варто. А от поповнити вітамінний запас треба, і то негайно!

Фахівці радять рятуватися від весняного гіповітамінозу (саме так називають сезонну вітамінну недостатність) передусім для того, аби він не спровокував погіршення уже наявних чи хронічних захворювань. А також – щоб зміцнити імунітет та дати організму нові сили для протистояння бактеріям і вірусам.

ЗАМОРОЖЕНІ ЧИ СУШЕНІ: ЩО ВІТАМІННІШЕ

Та спочатку про те, чого нам найбільш гостро не вистачає після довгої зими. Звісно, це вітаміни та мікроелементи, що містяться у свіжих овочах і фруктах. І де їх взяти зараз, коли дерева лише цвітуть, заморожені фрукти і ягоди не гарантують збереження всіх корисних речовин, а тепличні із супермаркету можуть містити нітрати чи інші шкідливі добавки? Альтернатива є – сухофрукти!

Процес сушіння при низьких температурах дозволяє зберегти 90 відсотків корисних властивостей ягід і фруктів. Плюс такої технології в тому, що вся вода практично випаровується, а значить – біологічно активні елементи не окислюються і не розпадаються. Український виробник сухофруктів TM SERGIO використовує саме таку технологію – інфрачервоне випромінювання. Сушіння при температурі 40-60 °С забезпечує практично повне збереження вітамінів, біологічно активних речовин, природного кольору, смаку та аромату висушуваних продуктів. Ще один плюс висушених таким чином фруктів, ягід, овочів у тому, що зберігатися вони можуть дуже довго з мінімальними втратами корисних властивостей: лише 5-15 відсотків протягом року (при низькій вологості навколишнього середовища).

ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС ТА МАКСИМУМ КОРИСТІ

Отже, сушені ягоди та фрукти від TM SERGIO – ідеальне джерело для поповнення вітамінних запасів. І ось лише деякі факти, які це доводять:

Одна упаковка снеків з яблук від TM SERGIO забезпечить вас добовою нормою вітаміну С

У висушених дольками сливах та абрикосах містяться вітами А, Е та групи В

Ласуючи сушеною малиною, ви зможете потішити організм цілим комплексом вітамінів та мікроелементів: пектином, марганцем, міддю, калієм і фтором. А вони, між іншим, дуже важливі для роботи серцево-судинної системи

Сушені груші містять багато заліза і йоду, яких так не вистачає навесні

Пектинові кислоти, що містяться в полуниці, сприяють виведенню шлаків і токсинів, тож чудово впораються з очищенням організму

Чорна смородина також допоможе вітамінізуватися на повну: в ній багато вітаміну С та групи В, а також – речовини, що очищують кишечник і мають бактерицидну дію

Чорниця теж пригодиться: в ній міститься дубильні речовини, мідь, магній залізо.

У всіх сухофруктах – лише природна глюкоза. Але якщо вам вже дуже хочеться солоденького, можна обрати веганські фруктові цукерки з ягід і фруктів з додаванням не великої кількості тростинного цукру. Ці ласощі – чи не єдині корисні, якими можна побалувати себе без мук совісті. Додайте до цього відсутність глютену та холестерину і ви зрозумієте, що сушені смаколики є оптимальним порятунком від авітамінозу.

А МАЛЯТАМ – МОЖНА?

Сушені ягоди та фрукти можна і майбутнім матусям, і немовлятам. Головне – стежити за тим, аби в мами чи малечі не було індивідуальної непереносимості окремих фруктів або ягід.

Фахівці рекомендують вводити в раціон малечі фруктові компоти х сухофруктів з 3-х місяців. Починати варто з яблучного, який готується за пропорцією 10 сушених скибочок яблука зелених сортів на 200 мл води, а згодом діткам можна готувати грушевий компот з додаванням ягід. І готові суміші для компотів від TM SERGIO знову стають в нагоді – тримайте поживний рецепт компоту для дітей з сушених яблук і ягід від TM SERGIO:

Для приготування вам знадобиться: десять скибочок сушених яблук та чайна ложка будь-яких (крім полуниці) ягід.

1. Яблука і ягоди ТМ SERGIO не потрібно мити, лише засипати у термос

2. Плоди залити одною склянкою окропу 250мл

3. Залишити у термосі на 6-8 годин для настоювання

4. В готовий напій додати 150 мл кип'яченої води

Малеча із задоволенням поласує такою смакотою, та й ви не відмовитесь! А після першого знайомства з фруктами у вигляді компотів, коли немовляткам виповниться півтора рочки, можна переходити до фруктових пюре, які теж легко готуються із сухофруктів: достатньо розпарити їх та перетерти до м’якого стану.

ВІТАМІНИ – ЦЕ СМАЧНО!

Компоти і надзвичайно корисні узвари, фруктова крихта до манки чи вівсянки, пахучі чаї на основі сушених ягід, фруктові снеки чи, навіть, фруктові чіпси, цукерки з фруктів і ягід для перекусу – обирайте, який спосіб смакування сухофруктів вам більше до вподоби. В TM SERGIO ви можете придбати як готові суміші для компотів, так і окремі фрукти та ягоди, аби створити власний корисний мікс. А ще сухофрукти можна додавати в улюблену випічку чи десерти.

Замовляйте тільки фрукти і нічого зайвого від українського виробника TM SERGIO, у якості яких ви можете бути впевненими. Адже під цим брендом вже понад 10 років виготовляється виключно натуральна продукція, без шкідливих добавок, консервантів, з використанням ягід та фруктів з рідної землі. Обирайте, смакуйте, заряджайтеся користю від природи і скажіть "Ні!" весняному авітамінозу!



Автор Марія Дяків