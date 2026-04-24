Оформив квартиру на тещу: у посадовця МВС хочуть конфіскувати 3,7 мільйона гривень
- Прокурор САП звернувся до ВАКС з позовом про конфіскацію активів посадовця МВС на суму понад 3,7 мільйона гривень, що значно перевищує його законні доходи.
- Активи включають квартиру в Харкові, оформлену на тещу посадовця, вартістю понад 3,9 мільйона гривень.
Прокурор САП звернувся до ВАКС із позовом про визнання необґрунтованими активів керівника одного із сервісних центрів МВС на Харківщині. Йдеться про суму понад 3,7 мільйона гривень, яку хочуть стягнути в дохід держави.
Про це йдеться на сайті НАЗК.
Що відомо справу посадовця СЦ МВС?
Слідчі промоніторили спосіб життя посадовця після повідомлення про корупцію від територіального управління ДБР, розташованого у Полтаві.
Фігурант набув активи, вартість яких значно перевищує його підтверджені законні доходи. Зокрема, у нього виявили квартиру в Харкові за понад 3,9 мільйона гривень. Але оформлена вона на тещу посадовця.
Встановлена різниця між вартістю цього активу та законними доходами суб’єкта декларування становить понад 3,7 мільйона гривень,
– зазначили у НАЗК.
Тож з огляду на ці факти прокурор САП звернувся до ВАКС із позовом.
Довідково. Закон зазначає, що підставою для подання позову про визнання активів необґрунтованими є перевищення їхньої вартості над законними доходами на понад 1 505 250 гривень.
В ексвійськкома Одещини знайшли елітні авто та квартири на 50 мільйонів. Йдеться про Аркадія Василькевича. У центрі скандалу опинився також його син, який донедавна обіймав керівну посаду в ТЦК.
А от на Закарпатті голова ВЛК організував схему фіктивних відстрочок від мобілізації. Фігурант отримував 6 тисяч доларів за кожну довідку про "обмежену придатність". Загалом у нього знайшли 11 мільйонів гривень.
Власне, як зауважив в етері 24 Каналу політолог Валентин Гладких, корупція в Україні перешкоджає можливості вступу до ЄС. Через це Україні поки що пропонують "тіньове членство".