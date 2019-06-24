Посадовці-вигнанці повертаються в українську політику: чи є у них шанс

Партійцям Саакашвілі відмовили у реєстрації. У ЦВК кажуть, що через неточності в документах. Однак, до влади рвуться і одіозні політики часів Януковича.

ЦВК, наприклад, відмовилася реєструвати Андрія Клюєва, очільника адміністрації президента Януковича, бо не жив в Україні останні 5 років.

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Прихильники партії Саакашвілі оточили будівлю ЦВК і ламали паркан. Вони впевнені – це рішення політичне. У ЦВК свої причини назвали: кандидатів висунули ще до дати офіційного оголошення виборів – так не можна.

"Документи політичної партії були подані 20 числа. Це означає, що інших документів вже надано бути не може", – пояснив член Центральної виборчої комісії Євген Радченко.

У цій будівлі призначали людей двоє людей: Арсеній Яценюк та Петро Порошенко. І до сих пір вони там працюють,

– заявив соратник Михайла Саакашвілі, член партії "Рух нових сил" Давид Сакварелідзе.

Так само гучно, в оточенні натовпу Михайло Саакашвілі повернувся до України майже місяць тому. Відтоді обійшов ефіри усіх телеканалів. Представив список партії на парламентські вибори. Суд навіть дозволив йому балотуватися, попри те, що не жив в Україні останній рік.

"Вони не зрозуміли, що час змінився. Не олігархам, не баригам, не корупціонерам вирішувати, хто буде суб'єктом політичного життя в Україні", – сказав Михайло Саакашвілі.

Цікавою обіцяє бути і боротьба мажоритарників. Окрім нових облич, є шанс побачити і давно знані. Екс-регіоналка Олена Бондаренко спробує сили на Миколаївщині.



Олена Бондаренко

Планує камбек на парламентських виборах і нардеп-утікач Олександр Онищенко. Його в Україні підозрюють в організації оборудок із газом. У Раду планує йти від "Соціалістичної партії".



Олександр Онищенко

В апеляційному суді вже відстояв право на реєстрацію. Мовляв, не був в Україні з 2016 року, бо представляв державу на змаганнях "в статусі вершника". ЦВК рішення оскаржує.

Онищенко вестиме свої вибори по мажоритарних технологіях, які не спрацювати на президентських виборах. Тому особливих шансів я йому не даю,

– зазначив політолог Петро Охотін.

Балотується і очільник адміністрації президента часів Майдану Андрій Клюєв. Він є мажоритарним кандидатом від "Ліберальної партії" в Бахмуті на Донеччині. Утім, ЦВК відмовила і йому, позаяк у 2014 році втік з України.



Андрій Клюєв

У партії заперечують, мовляв, увесь цей час Клюєв мешкав в окупованому Донецьку.

"Це виклик для нашої системи. Це буде виклик для тих людей, які прийдуть на звільнене місце Генерального прокурора та вони змушені будуть реагувати", – наголосив Петро Охотін.

Ще один екс-очільник адміністрації Януковича Андрій Портнов повернувся ще перед інавгурацією Зеленського, але в політику не йде. Він зосередився на юридичній помсті Петрові Порошенку, а ще тихцем поновився на посаді професора університету Шевченка.



Екс-президент Віктор Янукович та Андрій Портнов

Студенти влаштували протест, призначення скасували. І він вирішив піти в телеведучі – буде вести власну програму на каналі Віктора Медведчука Newsone.

Ректор Одеської юридичної академії екс-регіонал Сергій Ківалов теж хоче повернутися в Раду – з округу в Приморському районі Одеси. Він обіцяв захищати російськомовних і церкву Московського Патріархату. А ще буде вчити детективів Державного бюро розслідувань із яким підписав угоду.



Сергій Ківалов

Про наміри повернути політичний вплив заявляв і екс-прем'єр Микола Азаров та екс-регіонал, поплічник сепаратистів ОРДЛО Олег Царьов. Як кажуть політологи, вони будуть намагатися купити нових політиків за накрадені гроші.



"За ці гроші вони намагатимуться купувати посади, час в ЗМІ. І якраз завдання нових політиків, які прийшли на хвилі президенстких виброрів, які говорять про реформи – перебудувати виборця так, щоб він не мислив ностальгією, що колись було краще", – додав Петро Охотін.



Дострокові парламентські вибори