Президентство Порошенка: за які схеми він може сісти за ґрати

Місяць тому Петро Порошенко залишив офіс на Банковій, поступившись президентським кріслом Володимирові Зеленському. Раніше жоден правоохоронний чи антикорупційний орган не мав права відкривати проти нього кримінальне провадження.

Проте вже місяць п'ятий президент України немає імунітету, тому проти нього є сім проваджень. Наразі в органах знаходиться 7 справ, де фігурує прізвище Порошенка.

Роттердам+

Це одна з найгучніших схем щодо імпорту іноземного вугілля. Через неї ціна на електроенергію у 2016 році підскочила вдвічі. Однак, за підрахунками, а оцінками українські ТЕС користувалися іноземним паливом лише на 5%. На електростанції постачали вугілля з шахт Ріната Ахметова. А ціна була як за імпортне.

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На цій схемі олігарх заробив щонайменше 15 мільярдів гривень. Запровадив її голова Нацкомісії з регулювання ринку енергетики Дмитро Вовк, призначений Порошенком.

Чи дійсно він отримував якусь вигоду? Чи дійсно він давав певні вказівки для впровадження цієї формули. І чи мав він від цього певний профіт, має встановити слідство. Фізично такі докази знайти дуже важко,

– зазначила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

Розкрадання в "Центренерго" та "Обленерго"

В обох проти нього свідчить власник компанії "Енергомережі" Дмитро Крючков. Він заявив, його компанія виводила гроші із "Центренерго" та Одеського припортового заводу. І до 75% цих коштів віддавали Петру Порошенку та Ігорю Кононенку. Збитки державі – до 6 мільярдів гривень.

Я більше схильна до того, що набагато легше і простіше буде притягнути до відповідальності близьке оточення того ж Порошенка. Це вже буде великим результатом,

– заявила Олена Щербан.

"Кузня на Рибальському" та ЗМІ

Ще декілька додаткових проваджень Порошенку підкинув колишній юрист Віктора Януковича Андрій Портнов. За його позовами Державне бюро розслідувань з'ясовує деталі продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Мовляв, Порошенко уклав фіктивну угоду з офшорною компанією Сергія Тігіпка, аби легалізувати 300 мільйонів доларів на виборчу кампанію.

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Також його підозрюють у відмиванні грошей під час купівлі телеканалу "Тоніс" і переоформленні його на "Прямий" через свого соратника Володимира Макеєнка.

"Макеєнко був членом групи "Солідарність" в складі Верховної Ради попередніх скликань. І Макеєнко раптом стає неофіційним власником каналу "Прямий". І в цей канал почивають вливати величезні гроші. Є побоювання і підозра, що це гроші, які були пов'язані з Кононенком і теж виводилися, вимивалися з українських державних підприємств", – заявив позафракційний народний депутат Сергій Лещенко.

Що відомо про Кузню на Рибальському? В 2017 році Петро Порошенко потрапив у скандал через завод "Кузня на Рибальському". Так, НАБУ отримало дозвіл від суду перевірити документацію заводу. Детективи запевняли, що прикордонники придбали на заводі "Кузня на Рибальському" бойові модулі втричі дорожче, ніж планували: за 60 мільйонів гривень було придбано 4 БТР, хоча за ці гроші планувалося придбати 12 бойових модулів, тобто кулеметів.



Проте це був не перший скандал довкола заводу. Так, до 2014 року підприємство займалося лише цивільними проектами, але з початком бойових дій на Донбасі почало брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях. На переконання журналістів-розслідувачів, тендери на постачання зброї, бронеавтомобілів, катерів ЗСУ "Кузня" вигравала на диво легко. Зокрема, лише за перший рік президентства Порошенка активи заводу зросли вдвічі – до 706 мільйонів гривень. Одна з версій такого збагачення – компанія стала монополістом на тендерному полігоні держави.



У 2018 році стало відомо, що "Кузню" продали компанії Сергію Тігіпку.

Фальсифікація коаліції

Конституційний суд, розглядаючи законність рішення Президента України Володимира Зеленського про розпуск Ради, фактично визнав, що коаліції немає з 2016 року. Однак, попри її відсутність фракції БПП та "Народний фронт" звільнили уряд Арсенія Яценюка, призначивши замість нього Володимира Гройсмана.

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"Залежить від багатьох чинників. Зокрема від стану судової системи, яка є до сих пір гнилою, корумпованою і контрольованою політиками-олігархами", – наголосив політолог Олексій Мінаков.

Узурпування влади

Останнє – це узурпування влади та перевищення повноважень. В останній місяць своєї каденції, Петро Порошенко призначив двох представників у Вищу раду правосуддя, коли було рішення суду, що президент немає права їх делегувати.

"Що порушив Порошенко – насправді, він їх призначив до фактичного завершення конкурсу. Це можна було б кваліфікувати, як перевищення влади і службових повноважень", – зазначила членкиня Громадської ради доброчесності Галина Чижик.



Петро Порошенко

Проте успіх будь-яких кримінальних проваджень залежить від того, чи отримає Петро Порошенко знову імунітет. Цього разу – депутатський.

Згідно із соцпопитуваннями, його партія "Європейська солідарність" балансує на межі прохідного бар'єру. Якщо політична сила не набере достатньо голосів і Порошенко не отримає недоторканності, то експерти прогнозують, що він може поїхати закордон, аби уникнути відповідальності.