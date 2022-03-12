Пошкодили будівлю та швидкі екстреної меддопомоги: наслідки атаки окупантів у Миколаєві

Російські війська в Україні обстрілюють мирне населення та цивільні об'єкти. Одним із напрямків їхньої атаки є Миколаїв.

Російські загарбники обстрілювали Миколаїв у ніч на 12 березня. Про обстріли будівлі екстреної меддопомоги заявив голова охорони здоров'я ОВА Максим Безносенко.

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За його словами, обійшлося без постраждалих, на щастя. Водночас місцеві зауважують, що зовсім поряд розташована дитяча лікарня.

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