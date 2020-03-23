Поштарі зможуть доставляти ліки: рішення уряду
Відтепер оператори поштового зв'язку зможуть доставляти користувачам лікарські засоби. Відповідне рішення під час свого засідання 23 березня схвалив Кабінет Міністрів України.
Владислав Криклій, очільник Міністерства інфраструктури, яке і було ініціатором такого рішення, назвав його надзвичайно важливим.
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На думку міністра, це дозволить зменшити мобільність та скупчення людей в аптеках і дасть можливість комфортно отримати необхідні ліки.
Особливо цього потребують літні люди, які перебувають у зоні ризику. Зараз вони зможуть отримати усе необхідне, не виходячи з дому,
– пояснив Владислав Криклій.
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що тепер ліки зможуть доставляти навіть у найвіддаленіші куточки України.Для цьогог поштовий оператор тісно співпрацюватиме із мережами аптек. Перелік партнерів та інформацію щодо того, де можна буде замовити препарати, опублікують незабаром.
Карантин в Україні: коротко
Він запроваджений до 3 квітня 2020 року. Втім у владі не виключають, що карантин доведеться продовжувати. На час карантину закриті навчальні заклади, майже обмежено рух громадян всередині країни і призупинено міжнародне сполучення.
Тим часом влада закликає громадян не покидати їхні домівки і намагається всіляко спростити перебування вдома під час карантину. Наприклад, люди можуть замовити собі продукти з супермаркету або готову їжу з ресторану додому, пенсіонерам підвищили пенсії, а пільговикам – здійснять доплату до субсидії.
Що заборонено на час дії карантину в Україні / інфографіка 24 каналу
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