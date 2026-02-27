В Україні запрацювала система After Action Review для посилення ППО: Федоров розповів деталі

Україна значно посилила систему протиповітряної оборони, впровадивши нові методи аналізу та контролю атак. Також моніторинг дозволяє оцінювати ефективність ППО.

Про це заявив Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міноборони, пише 24 Канал.

Дивіться також Це важливо для захисту населення і не тільки, – Федоров про відключення Starlink для ворога

Що відомо про нову систему посилення ППО?

Федоров зауважив, що пріоритетним напрямом роботи для Міноборони було посилення системи протиповітряної оборони та підвищення її ефективності під час масованих атак противника.

Нашим головним фокусом у перший місяць стала ППО. Як швидка реакція на інтенсивні обстріли росіян, нашим завданням було посилити систему ППО. Для цього ми впровадили систему After Action Review,

– заявив Федоров.

За словами міністра, після кожної масштабної атаки команди Міноборони та Повітряних сил проводили детальний аналіз: визначали розташування перехоплювачів, оцінювали ефективність ліквідації повітряних цілей, відстежували роботу "малої" ППО й фіксували наслідки ударів.

Фахівці міністерства на основі цих критеріїв розробили систему After Action Review, яка має на меті ефективно та точно аналізувати всі атаки та давати оцінку роботи ППО.

Також Федоров зазначив, що президент щодня проводить селектор, де обговорює результативність протиповітряної оборони та відновлення зруйнованої ворогом критичної інфраструктури.

Важливо! Лише за останню добу російські війська атакували українські мирні міста 187 ударними дронами. З них – 120 були "Шахедами", Сили ППО зуміли збити чи подавити більшість, а саме – 165 БпЛА. Водночас на 14 локаціях було зафіксовано влучання чи падіння уламків 20 ударних БпЛА.

Яких ракет нині критично бракує українській ППО?