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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Іван Примаченко
      Співзасновник освітніх курсів Prometheus

      Посилення карантину: чому влада йде на демонстративні, але недієві кроки?

      -
      Чому посилюють карантин / en-media.tv

      Суспільство в часи епідемії це надзвичайно складна система. І кожна заборона може мати контрінтуїтивні наслідки.

      "У Києві можуть заборонити навіть рух приватних авто", – розповів Кличко. З початку карантину ми почали робити великі закупівлі їжі і води в супермаркеті, щоб їздити туди лише раз на два тижні. Якщо рух приватного транспорту заборонять, то замість однієї поїздки в супермаркет раз на два тижні нам доведеться раз на три-чотири дні виходити в найближчий магазин. Бо стільки всього в руках без авто фізично не донести.

      Читайте також: Український президент коронавірусу, або Епідемія все спише

      Чи цього хоче домогтися Кличко? Напевно, ні. Але проблема в тому, що суспільство в часи епідемії це надзвичайно складна система. І кожна заборона може мати контрінтуїтивні наслідки. Взяти хоча б заборону на пробіжки. Біг поруч зі своєю домівкою дозволений в більшості західних країн, навіть тих, що дуже серйозно постраждали від епідемії. В Україні ж він, фактично, заборонений. Хоча добре доведено, що регулярні пробіжки допомагають впоратися зі стресом, депресією, зайвою вагою і в цілому оздоровлюють людину. А ризик зараження під час пробіжки навряд чи сильно більший, ніж коли ви виходите з дому винести сміття.

      Чим більше влада починає розуміти наскільки слабко готова до пандемії українська медицина, тим більше вона намагається робити драматичних демонстративних кроків для того, щоб зняти з себе відповідальність за наслідки кризи. Типу "ну ми ж вам і так все заборонили – самі винні, що не змогли висидіти два місяці не виходячи з домівок". Але наївно очікувати, що навіть найбільш відповідальні люди можуть повністю ізолюватися протягом довгого часу. Хоча б тому, що за останніми опитуваннями половина українців має заощаджень, щоб протягнути лише місяць без роботи. І далеко не всі можуть працювати з дому.

      До речі: Найкращий момент: куди вкладати гроші під час кризи?

      Замість демонстративних кроків владі варто зосередитися на щоденній складній роботі. Налагодженні масового тестування. Забезпеченні лікарів респіраторами та іншим персональним захистом. Збільшенню лікарняних ліжок з апаратами штучного дихання. Розбудові спроможності відслідковування контактів тих, хто захворів, та забезпечення ефективної самоізоляції цих контактів. Поки що з цим є дуже і дуже значні проблеми. Але без цього подолати епідемію навряд чи вдасться. Рано чи пізно карантин доведеться послабити. І, якщо ми не будемо готові, вірус вдарить з новою силою.

      Автор: Іван Примаченко
      Теги: Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Публікації Новини України Новини політики Віталій Кличко
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