Наступний етап карантинних обмежень стартував у Києві 1 червня 2020 року. Мер столиці Віталій Кличко розповів, які карантинні обмеження скасували та що запрацювало у Києві.

Станом на 1 червня у Києві зафіксували 3 043 хворих на COVID-19, з них 68 осіб померли, усього коронавірус подолали 648 мешканців Києва. Про це Кличко сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Що дозволили у столиці з 1 червня

дитячі садочки (ті, що виконали вимоги й регламенти для безпечної роботи в цій ситуації);

спортивні комплекси, зали та фітнес-центри;

дитячо-юнацькі спортивні школи;

заклади професійно-технічної освіти для випускників та абітурієнтів.

Що відкрили напередодні

великі магазини площею понад 1000 квадратних метрів;

торгово-розважальні центри (без розважальних зон);

готелі (крім хостелів).

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