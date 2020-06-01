Послаблення карантину у Києві: які обмеження скасували з 1 червня
Наступний етап карантинних обмежень стартував у Києві 1 червня 2020 року. Мер столиці Віталій Кличко розповів, які карантинні обмеження скасували та що запрацювало у Києві.
Станом на 1 червня у Києві зафіксували 3 043 хворих на COVID-19, з них 68 осіб померли, усього коронавірус подолали 648 мешканців Києва. Про це Кличко сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Що дозволили у столиці з 1 червня
- дитячі садочки (ті, що виконали вимоги й регламенти для безпечної роботи в цій ситуації);
- спортивні комплекси, зали та фітнес-центри;
- дитячо-юнацькі спортивні школи;
- заклади професійно-технічної освіти для випускників та абітурієнтів.
Що відкрили напередодні
- великі магазини площею понад 1000 квадратних метрів;
- торгово-розважальні центри (без розважальних зон);
- готелі (крім хостелів).
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