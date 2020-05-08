Спортзали, кінотеатри, спа-салони: що у Києві буде закритим після 12 травня – список

З 12 травня в усій Україні Кабмін дозволив послабити карантин і скасував низку заборон. Однак, багато об'єктів надалі залишатимуться закритими, зокрема і в столиці.

Список закладів і об'єктів, які не відкриватимуть під час першого етапу послаблення карантину, опублікували на сайті КМДА. Київська влада наголошує: у разі погіршення епідситуації суворий карантин у столиці можуть повернути.

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Так, закритими після 11 травня залишаться:

школи, дитячі садочки, заклади професійно-технічної освіти, вищі навчальні заклади;

театри, кінотеатри, музеї (крім музеїв просто неба), читальні зали бібліотек;

розважальні центри та розважальні зони;

дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби, квест-кімнати;

спортивні комплекси, басейни, фітнес-центри;

лазні, СПА-салони, кабінети масажу, тату салони тощо;

ринки (крім агропродовольчих), сільськогосподарські ярмарки;

дитячі та спортивні майданчики.

Які карантинні обмеження діятимуть у Києві надалі

Продовжує діяти заборона на відвідування прибережних зон, проведення масових богослужінь, екскурсій.

Заклади громадського харчування, швидкого харчування, ресторани, кафе, бари залишаються закритими для відвідування. Утім, дозволено працювати літнім майданчикам за умови дотримання протиепідемічних вимог.

Музеї, як і інші заклади культури, можуть відновлювати роботу із обмеженнями, але без відвідувачів. Приймати відвідувачів зможуть музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники.

Окрім того, максимально обмеженою залишається:

робота готелів, хостелів, кімнат відпочинку;

проведення капітальних ремонтів у будинках;

проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій.

Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі за спецквитками. Так само продовжить діяти заборона на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні.

Метро закрите і відкриється лише за рішенням уряду.

Карантин у Києві можуть посилити

Столиця поступово знімає обмеження, як це дозволив Кабмін. Однак у Києві та області і досі спостерігається одна з найбільших кількостей хворих на CОVID-19. Якщо спалах фіксуватимуть надалі, у Києві можуть повернутися до жорсткого карантину і закрити усе те, чому дозволять працювати з 11 травня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив мер Києва Віталій Кличко.

На початку 20-х чисел, 21-22-го, ми вже збираємось робити ще більші пом’якшення. Але ми спираємось винятково на цифри, які отримуємо від лабораторного центу. І якщо несподівано у нас буде спалах інфекції, ми все можемо зламати і знову перейти до жорсткого карантину,

– зазначив Кличко.



Як послаблять карантин з 11 травня / Інфографіка 24 каналу