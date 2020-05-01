Послаблення карантину: яка ситуація на ринках Києва та Львова

З 1 травня в Україні знову запрацюють понад 280 критих продовольчих ринків. У Міністерстві охорони здоров'я розробили певні вимоги. За порушення правил торгові точки або навіть весь ринок закриватимуть на тиждень.

Про те, яка ситуація зараз на ринках Києва та Львова – дізнавались журналісти 24 каналу.

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Ситуація в Києві

Журналісти встигли побувати на Володимирському, Бесарабському та Житньому ринках. Попри дозвіл уряду, вони поки що не працюють. Підприємці розповіли, що чекають дозволу міської влади, оскільки потрібно ретельно підготуватися, щоб його отримати.

Дотримання вимог ринки контролюватиме Держпродспоживслужба, зокрема:

допускатимуть на територію ринку тільки після температурного скринінгу;

всі продавці та покупці мають бути в захисних масках;

на вході обов'язково мають стояти антисептики;

власники торгових точок мають встановити захисні екрани між продавцями й покупцями;

покупці мають дотримуватись соціальної дистанції.

відстань між робочими місцями має бути більшою, ніж 3 метри.

Деякі покупці чекають на відкриття ринків, інші ж – проти скупчення людей. Загалом планують відкрити понад 30 ринків у Києві. Вони мають почати працювати з 4 травня.

Довідка. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко уточнив, якщо ринок порушив ці вимоги, то він зможе відкритися не раніше ніж через 7 днів. Але це станеться за умови, що керівництво цього ринку усуне всі порушення.



За яких умов може працювати ринок / Інфографіка 24 каналу

Ситуація у Львові

Біля Галицького ринку Львова сформувалась черга із перших покупців. Наразі там лише готуються до прийому відвідувачів – перед відкриттям адміністрація проводила дезінфекцію ринку.

Ми робили санітарне прибирання, фарбували, закривали плівкою прилавки. Вирішили сьогодні відкрити ринок, щоб люди мали можливість купувати продукти,

– зазначив директор Галицького ринку Юрій Путас.

На ринку працює лише продовольчий сектор. Усі продавці – у рукавичках та масках, а на прилавках є антисептики. Також на ринок запускатимуть не більше, ніж 10 – 12 людей, а на всій території правоохоронці слідкують за дотриманням карантину.

Дивіться відео: яка ситуація на ринках Львова та Києва



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