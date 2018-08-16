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Последствия оборонного бюджета США-2019 для России, или "Першинги" снова в моде?

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MGM-31C "Першинг-2"
MGM-31C "Першинг-2" / Фото со свободных источников

Похоже, 2019-й год станет годом разрыва соглашений, который были составной частью завершения холодной войны. Ведь именно бюджет Пентагона на следующий год, подписанный намедни президентом США Дональдом Трампом, подразумевает не только разрыв Договора по открытому небу, но и договора РСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в 1987 году, и продержался в силе чуть более 30 лет. Хотя, откровенно говоря, нарушаться он начал намного раньше, с момента начала испытаний ракеты 9M729 в 2008 году.

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При этом, в 2013 году, когда Россия еще не находилась в состоянии конфронтации со всем цивилизованным миром, генеральный конструктор КБМ В.М. Кашин проговорился, что для ОТРК "Искандер-М" создано 5 типов ракет, помимо которых еще 3 находятся в стадии испытаний. И среди этих 3-х типов ракет была та самая 9М729 по западной классификации SSC-X-8.

То есть, Россия намеренно заранее шла на конфронтацию с Западом, нарушая основополагающие договоры, сохранявшие более-менее приемлемый баланс и спокойствие в мире. Но, что же это ей дало?

Да в принципе и то же самое, что в свое время СССР бряцанье своими ПГРК "Пионер" (он же РСД-10) – появление в Европе MGM-31C "Першинг-2". Только теперь в современном и высокотехнологичном виде, соответствующем вызовам сегодняшнего дня. Не сразу, но "зеленый свет" этому процессу дан.

Что же, буквально четыре года назад США выводили свои войска из Европы, ежегодно сокращая контингент, международные договора соблюдались, а Москва и Вашингтон укрепляли бизнес-отношения, осваивая инвестиции. Но Кремлю захотелось поиграть в реваншизм, и он его получил, вернувшись не только в формате дипломатических отношений в эпоху холодной войны, но и получив у своих границ непривычный контингент со звездно-полосатыми шевронами.

Далее очередь за "Першингами". Ведь, переиграли же!

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Що такое MGM-31C "Першинг-2"? Это американская твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности мобильного базирования.

Автор: Злой Одессит
Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Зброя Публікації
Джерело: Злой Одессит
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