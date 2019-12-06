Поплічники нацистів: Ізраїль обурився через список ювілеїв, затверджений Радою на 2020 рік

Посольство Ізраїлю заявило, що Верховна Рада вирішила відзначати у 2020 році ювілеї "численних поплічників нацистів". Цікаво, що у їхньому числі опинився навіть Максим Залізняк, який жив у XVIII столітті.

Про це мовиться у листі посольства Ізраїлю від 6 грудня у відповідь на постанову Верховної Ради про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв.

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Посольство називає 11 осіб, яких вважає "поплічниками нацистів":

Володимир Кубійович (вчений, історик, географ, енциклопедист, головний редактор "Енциклопедії українознавства");

Максим Залізняк (керівник повстання Коліївщини у XVIII столітті);

Василь Левкович (полковник УПА);

Улас Самчук (письменник, журналіст);

Василь Сидор (полковник УПА);

Кирило Осьмак (член Української Центральної Ради, президент Української Головної Визвольної Ради);

Олександр Вишнівскій (полковник армії УНР, історик);

Василь Галас (полковник УПА);

Ярослав Старух (публіцист, політичний і військовий діяч);

Андрій Мельник (глава проводу ОУН);

З огляду на наші добрі стосунки, ми вимагаємо переглянути включення цих суперечливих особистостей в список людей, який буде офіційно відзначений у вашій країні,

– мовиться у листі.