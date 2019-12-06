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      Поплічники нацистів: Ізраїль обурився через список ювілеїв, затверджений Радою на 2020 рік

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      Посольство Ізраїлю закликало Верховну Раду переглянути своє рішення / facebook.com/IsraelinUkraine

      Посольство Ізраїлю заявило, що Верховна Рада вирішила відзначати у 2020 році ювілеї "численних поплічників нацистів". Цікаво, що у їхньому числі опинився навіть Максим Залізняк, який жив у XVIII столітті.

      Про це мовиться у листі посольства Ізраїлю від 6 грудня у відповідь на постанову Верховної Ради про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв.

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      Посольство називає 11 осіб, яких вважає "поплічниками нацистів":

      • Володимир Кубійович (вчений, історик, географ, енциклопедист, головний редактор "Енциклопедії українознавства");
      • Максим Залізняк (керівник повстання Коліївщини у XVIII столітті);
      • Василь Левкович (полковник УПА);
      • Улас Самчук (письменник, журналіст);
      • Василь Сидор (полковник УПА);
      • Кирило Осьмак (член Української Центральної Ради, президент Української Головної Визвольної Ради);
      • Олександр Вишнівскій (полковник армії УНР, історик);
      • Василь Галас (полковник УПА);
      • Ярослав Старух (публіцист, політичний і військовий діяч);
      • Андрій Мельник (глава проводу ОУН);

      З огляду на наші добрі стосунки, ми вимагаємо переглянути включення цих суперечливих особистостей в список людей, який буде офіційно відзначений у вашій країні,
      – мовиться у листі.

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Новини Ізраїля Верховна Рада УПА
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