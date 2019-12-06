Поплічники нацистів: Ізраїль обурився через список ювілеїв, затверджений Радою на 2020 рік
Посольство Ізраїлю заявило, що Верховна Рада вирішила відзначати у 2020 році ювілеї "численних поплічників нацистів". Цікаво, що у їхньому числі опинився навіть Максим Залізняк, який жив у XVIII столітті.
Про це мовиться у листі посольства Ізраїлю від 6 грудня у відповідь на постанову Верховної Ради про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв.
Актуально: Україна та Ізраїль розпочали перші за 20 років спільні наукові проєкти
Посольство називає 11 осіб, яких вважає "поплічниками нацистів":
- Володимир Кубійович (вчений, історик, географ, енциклопедист, головний редактор "Енциклопедії українознавства");
- Максим Залізняк (керівник повстання Коліївщини у XVIII столітті);
- Василь Левкович (полковник УПА);
- Улас Самчук (письменник, журналіст);
- Василь Сидор (полковник УПА);
- Кирило Осьмак (член Української Центральної Ради, президент Української Головної Визвольної Ради);
- Олександр Вишнівскій (полковник армії УНР, історик);
- Василь Галас (полковник УПА);
- Ярослав Старух (публіцист, політичний і військовий діяч);
- Андрій Мельник (глава проводу ОУН);
З огляду на наші добрі стосунки, ми вимагаємо переглянути включення цих суперечливих особистостей в список людей, який буде офіційно відзначений у вашій країні,
– мовиться у листі.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі