Ми стежитимемо дуже уважно, – посол ЄС про загрозу скасування безвізу з Україною
Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС уважно стежитиме за антикорупційною інфраструктурою в Україні. Адже сама вона може загрожувати безвізовому режиму. Водночас наразі нічого непоправного не сталося.
За словами Маасікаса, умови для безвізового режиму включають в тому числі інституційні речі. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
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Позиція ЄС
Маасікас зазначив, що в ЄС стурбовані подіями навколо антикорупційних інституцій в Україні.
Ми, звичайно, не коментуємо жодним чином рішення Конституційного суду (про неконституційність указу про призначення директора НАБУ – 24 канал). Але ми хочемо зробити акцент на правовій конституційній ясності навколо НАБУ, яка повинна бути відновлена дуже швидко,
– зазначив Маасікас.
Він підкреслив, що ситуація навколо бюро має вирішитися як можна швидше. Саме за цим Євросоюз та його партнери спостерігають дуже-дуже уважно.
Що відомо про рішення КСУ щодо НАБУ?Конституційний суд України 28 серпня визнав неконституційним призначення Артема Ситника на посаду директора НАБУ. У суді зазначили, що Порошенко перевищив повноваження при призначенні Ситника. На рішення суду відреагували в Офісі Президента – Ситника назвали "виконувачем обов'язків" директора, поки не проведуть конкурс на відповідну посаду.
Натомість Ситник вважає себе чинним главою НАБУ та заявив, що і сам у змозі виконувати свої обов'язки.
Остаточне рішення за Єврокомісією
Посол ЄС також уточнив, що заява депутата Європарламенту Віоли фон Крамон про пряму загрозу для безвізового режиму з Україною має вагу, але остаточне рішення за Єврокомісією.
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