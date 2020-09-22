Чекають від ЄС чіткої позиції: у Раді відреагували на скандал із безвізом
У Верховній Раді чекають від Євросоюзу офіційну та чітку позицію щодо безвізового режиму. Все через можливу загрозу втратити безвіз у зв'язку із ситуацією навколо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Що кажуть у Раді
Потрібно, аби ЄС представив посилання на норми права, які нібито порушила Україна. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Мережко, повідомляє "РБК-Україна".
До теми Це складне питання: в ЄС прокоментували можливе скасування безвізу для України
За словами депутата, якщо хтось із представників ЄС незадоволений діями України, було б правильно надати чітку офіційну юридичну позицію, з посиланням на норми права, які нібито порушила Україна.
Є тільки незрозумілі натяки і заяви про те, що Україна нібито порушує якісь умови, але цього недостатньо,
– наголосив Мережко.
Що відомо про скандал навколо САПу і безвізу
- 17 вересня Верховна Рада схвалила постанову про комісію, яка призначатиме людей на адмінпосади у САП.
- У Євросоюзі занепокоїлись таким рішенням та заявили, що таким чином у САП можна проштовхнути недосвідчених людей.
- У ЄС наголосили, що Україна ставить під загрозу безвізовий режим та майбутній транш у розмірі 1,5 мільярда євро.
- Очільник франкції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що в умовах безвізу немає нічого про САП.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що поділяє думки чиновників ЄС. Однак, на думку глави держави, чутки про ймовірну втрату безвізу розповсюджує людина, яка вважає себе "монархом України".