У Верховній Раді чекають від Євросоюзу офіційну та чітку позицію щодо безвізового режиму. Все через можливу загрозу втратити безвіз у зв'язку із ситуацією навколо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Що кажуть у Раді

Потрібно, аби ЄС представив посилання на норми права, які нібито порушила Україна. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Мережко, повідомляє "РБК-Україна".

До теми Це складне питання: в ЄС прокоментували можливе скасування безвізу для України

За словами депутата, якщо хтось із представників ЄС незадоволений діями України, було б правильно надати чітку офіційну юридичну позицію, з посиланням на норми права, які нібито порушила Україна.

Є тільки незрозумілі натяки і заяви про те, що Україна нібито порушує якісь умови, але цього недостатньо,

– наголосив Мережко.

Що відомо про скандал навколо САПу і безвізу