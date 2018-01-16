Посол США зробила несподівану заяву щодо українців на окупованих територіях Донбасу
Україна повинна продовжувати надавати соціальні виплатити тим, хто перебуває на окупованих територіях. Таким чином влада продемонструє піклування про всіх українців.
Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович, передає "РБК-Україна".
Американський дипломат впевнена, що люди не повинні страждати від того, що проживають на іншому боці фронту. Відтак вони мають отримувати соціальні виплати в повному обсязі.
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"Саме таким способом уряд може продемонструвати, що він вважає українськими громадянами усіх людей, у тому числі тих, які через примху долі опинилися не з тої сторони контактної лінії, і буде робити все, щоб забезпечити їх підтримкою", – зазначила Марі Йованович.
Водночас посол США заспокоїла політиків, які заявляли про шахрайство та можливі кримінальні схеми щодо виділених грошей. За словами Марі Йованович, міжнародний досвід допоможе подолати всі проблеми з недоцільним використанням державних коштів.