Постачає снаряди Україні та купує російську нафту: що криється за невизначеністю Індії

Західні ЗМІ писали, що Індія постачає Україні боєприпаси через ЄС. Але це не має бути виправданням того, що там продовжують співпрацювати з Росією.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що не можна якось порівнювати ці дві ситуації.

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Чому Індія так робить

Як наголосив Клочок, Україна має дякувати Індії за боєприпаси. Але треба засуджувати її за продовження співпраці з Росією. У такий спосіб ми продемонструємо державний прагматизм зі збереженням українських цінностей.

Також незрозуміло, чому саме зараз в публічному просторі вкинули інформацію про постачання боєприпасів. Очевидно, що Росія про це знала, тому проводила певні зустрічі на рівні МЗС. Але вони не привели до позитивних результатів для Росії.

В Індії відповіли, що будуть заробляти там, де можуть. Тут є позитивні моменти для України. Але загалом все має досить цинічний вигляд.

За цим стоїть індійський державний цинізм. Їм начхати, що вбивають українців. Постачання боєприпасів не має виправдовувати того, що Індія купує російську нафту,

– підкреслив Клочок.

Зверніть увагу! В Індії визнають, що і надалі купують російську нафту. Там зазначили, якщо суб'єкт не перебуває під санкціями, то вони і надалі купуватимуть в найдешевшого постачальника.