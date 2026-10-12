Це ставить перед нами гостре питання: чи здатна Європа компенсувати можливу втрату такої підтримки зі Сполучених Штатів? Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Супутникова розвідка: Європа замінить лише частково

Якщо аналізувати ситуацію з розвідувальними даними, то європейські партнери готові підставити плече. Однак у повному обсязі компенсувати цей напрямок Європа, на жаль, не в змозі. Головна причина в тому, що європейці не мають настільки потужної супутникової мережі спостереження, як США. А саме ця інформація є критично важливою для захисту нашого цивільного населення від російських повітряних атак.

Водночас надання розвідданих з боку США – це не благодійність. Трамп і благодійність взагалі несумісні. Тут ідеться про двосторонній обмін. Україна надає американцям масив унікальних даних про реальне застосування їхньої зброї проти російських ракет і "шахедів", що необхідно для навчання їхніх військових програм штучного інтелекту. Якщо США заблокують передачу інформації, це буде прямою допомогою Путіну.

Закупівля зброї за європейські кошти

Щодо погроз призупинити продаж озброєння за європейські гроші, то цей ризик є серйозним, проте не катастрофічним. Американці самі заробляють на цих контрактах, тому подібні кроки шкодять і їхньому власному ВПК.

Утім, деякі позиції Європа замінити просто не зможе. Насамперед ідеться про ракети-перехоплювачі для систем ППО, які зараз у дефіциті навіть у самих США. Також можуть виникнути складнощі із постачанням запчастин для винищувачів F-16.

Щодо інших видів озброєнь – європейці зможуть задовольнити потреби України лише частково. Втім, з обмеженнями військової допомоги США ми вже стикалися, коли республіканці в Конгресі пів року блокували бюджет.

"Дизельний Мюнхен" Дональда Трампа

Поведінка адміністрації Трампа не лише демонструє ненадійність Вашингтона як партнера, а й прямо стимулює агресора.

За заявами Трампа про так зване "енергетичне перемир'я" стоїть віртуальна гра для впливу на фондові ринки та збиття цін на дизель у США перед виборами. Цю дизельну угоду з Путіним можна назвати "дизельним Мюнхеном", адже вона фактично розв'язує руки Кремлю.

Відповідь Москви не забарилася: одразу після слів про перемир'я Росія завдала удару по ТЕЦ-5 у Харкові. Це доказ того, що Путін не збирається виконувати жодних віртуальних домовленостей і продовжує нищити нашу енергетику напередодні зими.

Як має діяти Україна

У цій ситуації Україні слід активно використовувати публічну дипломатію. Нам необхідно через друзів у США доносити до американського суспільства, що позбавлення нас права на відповідь надає Росії колосальну перевагу. Ми можемо піти на тимчасові компроміси до виборів у США, але якщо Росія продовжуватиме повітряний терор, Україна буде змушена поновити удари по російських НПЗ.