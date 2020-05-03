Посягнули на святе: затримали банду, яка грабувала церкви два роки по всій Україні
Організована міжрегіональна банда упродовж останніх двох років викрадала ікони з церков по всій Україні. Не гребували зловмисники й справжніми реліквіями – кілька з останніх поцуплених ікон датовані 1860 роком. Зрештою, злочинців правоохоронці викрили та затримали.
Група злочинців, яка діяла у кількох регіонах України, протягом 2018 – 2020 років викрала велику кількість ікон. Про затримання зловмисників повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України 2 травня.
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Слідчі встановили, що остання крадіжка відбулася буквально кілька днів тому – 30 квітня. Бандити викрали три ікони 1860 року з храму у селі Михайлівка Шаргородського району Вінницької області. Їх правоохоронцям вдалося вилучити.
Правоохоронці затримали банду викрадачів ікон / Фото Офісу генпрокурора
Церква, яку пограбували зловмисники / Фото Офісу генпрокурора
Затримання викрадачів ікон: що відомо про спецоперацію
- Загалом над упійманням крадіїв працювали понад 70 правоохоронців.
- Спецоперації здійснювали на території Одеси, Києва та Хмельницького.
- Силовики провели понад 13 санкціонованих обшуків.
- Вилучити вдалося велику кількість ікон, знаряддя вчинення злочинів, гроші, автомобілі тощо.
У бандитів вилучили гроші та багато ікон / Фото Офісу генпрокурора
Зловмисники діяли у кількох регіонах України / Фото Офісу генпрокурора
Відомо також про затримання організатора та двох виконавців злочинів. Їм уже повідомлено про підозру у крадіжках, поєднаних із проникненням у приміщення. За такий злочин у разі визнання судом провини підозрюваних їм загрожує покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.