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      Посягнули на святе: затримали банду, яка грабувала церкви два роки по всій Україні

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      Грабували церкви по всій Україні: правоохоронці затримали банду
      Знайдені під час спецоперації викрадені ікони / Фото Офісу генпрокурора

      Організована міжрегіональна банда упродовж останніх двох років викрадала ікони з церков по всій Україні. Не гребували зловмисники й справжніми реліквіями – кілька з останніх поцуплених ікон датовані 1860 роком. Зрештою, злочинців правоохоронці викрили та затримали.

      Група злочинців, яка діяла у кількох регіонах України, протягом 2018 – 2020 років викрала велику кількість ікон. Про затримання зловмисників повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України 2 травня.

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      Слідчі встановили, що остання крадіжка відбулася буквально кілька днів тому – 30 квітня. Бандити викрали три ікони 1860 року з храму у селі Михайлівка Шаргородського району Вінницької області. Їх правоохоронцям вдалося вилучити.

      Правоохоронці спіймали грабіжників
      Правоохоронці затримали банду викрадачів ікон / Фото Офісу генпрокурора

      Церкви грабували протягом 2 років
      Церква, яку пограбували зловмисники / Фото Офісу генпрокурора

      Затримання викрадачів ікон: що відомо про спецоперацію

      • Загалом над упійманням крадіїв працювали понад 70 правоохоронців.
      • Спецоперації здійснювали на території Одеси, Києва та Хмельницького.
      • Силовики провели понад 13 санкціонованих обшуків.
      • Вилучити вдалося велику кількість ікон, знаряддя вчинення злочинів, гроші, автомобілі тощо.

      Вилучені ікони та гроші
      У бандитів вилучили гроші та багато ікон / Фото Офісу генпрокурора

      Ікони викрадали по всій Україні
      Зловмисники діяли у кількох регіонах України / Фото Офісу генпрокурора

      Відомо також про затримання організатора та двох виконавців злочинів. Їм уже повідомлено про підозру у крадіжках, поєднаних із проникненням у приміщення. За такий злочин у разі визнання судом провини підозрюваних їм загрожує покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Релігія Новини Хмельницького Новини Києва Новини Одеси Вінниця Тернопіль Кримінальні новини Пограбування Офіс генпрокурора Новини України
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