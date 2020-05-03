Посягнули на святе: затримали банду, яка грабувала церкви два роки по всій Україні

Організована міжрегіональна банда упродовж останніх двох років викрадала ікони з церков по всій Україні. Не гребували зловмисники й справжніми реліквіями – кілька з останніх поцуплених ікон датовані 1860 роком. Зрештою, злочинців правоохоронці викрили та затримали.

Група злочинців, яка діяла у кількох регіонах України, протягом 2018 – 2020 років викрала велику кількість ікон. Про затримання зловмисників повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України 2 травня.

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Слідчі встановили, що остання крадіжка відбулася буквально кілька днів тому – 30 квітня. Бандити викрали три ікони 1860 року з храму у селі Михайлівка Шаргородського району Вінницької області. Їх правоохоронцям вдалося вилучити.



Правоохоронці затримали банду викрадачів ікон / Фото Офісу генпрокурора



Церква, яку пограбували зловмисники / Фото Офісу генпрокурора

Затримання викрадачів ікон: що відомо про спецоперацію

Загалом над упійманням крадіїв працювали понад 70 правоохоронців.

Спецоперації здійснювали на території Одеси, Києва та Хмельницького.

на території Одеси, Києва та Хмельницького. Силовики провели понад 13 санкціонованих обшуків.

Вилучити вдалося велику кількість ікон, знаряддя вчинення злочинів, гроші, автомобілі тощо.



У бандитів вилучили гроші та багато ікон / Фото Офісу генпрокурора



Зловмисники діяли у кількох регіонах України / Фото Офісу генпрокурора

Відомо також про затримання організатора та двох виконавців злочинів. Їм уже повідомлено про підозру у крадіжках, поєднаних із проникненням у приміщення. За такий злочин у разі визнання судом провини підозрюваних їм загрожує покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.