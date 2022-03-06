Потік людей на західному кордоні України знову збільшився: як зменшувати черги

Минулої доби знов дещо збільшився потік людей, які виїжджають закордон. Сталося це після незначного спаду днем раніше.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає 24 канал.

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Як зменшувати черги

Денисенко зазначив, що всі, хто збирається їхати за кордон, мають стежити за сайтом Західного регіонального управління прикордонної служби.

Там є актуальна ситуація на всіх переходах. Стежте, де менше машин, а де – людей. І лише тоді вирушайте туди. Так набагато легше перетнути кордон,

– сказав радник глави МВС.

Водночас він констатував, що лише 5 березня затримали приблизно 20 чоловіків, які намагалися перетнути кордон, не маючи для цього прав.

На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України.

Раніше у ДПСУ пояснили, що виключення можуть стосуватися тільки осіб, визначених законодавством. Зокрема тих, які мають:

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік,

або висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

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Всі, хто збирається їхати за кордон, мають стежити за сайтом Західного регіонального управління прикордонної служби. Там є актуальна ситуація на всіх переходах. Стежте, де менше машин, а де – людей. І лише тоді вирушайте туди. Так набагато легше перетнути кордон.

Лише за 5 березня затримали приблизно 20 чоловіків, які намагалися перетнути кордон, не маючи для цього прав.