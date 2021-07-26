В ход идут сравнения с Мюнхенским договором 1938-го и Будапештским меморандумом 1994-го. Джо Байден, еще полгода назад считавшийся украинским национальным героем, подвергается нещадной критике. А фрау Меркель, коротающая последние месяцы на посту канцлера, и вовсе считается кремлевской прислужницей…
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Что ж, логика Берлина и Вашингтона понятна
Коллективный Запад никогда не стремился к уничтожению нынешнего российского режима. Западные санкции и прочие инструменты давления на Кремль преследовали другую цель: подтолкнуть Путина к возвращению в 2013 год, когда Россия никуда не вторгалась и считалась респектабельным торговым партнером. При желании нынешнюю газовую сделку можно рассматривать как смену кнута на пряник, как альтернативное средство приручения Москвы.
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Демократия, права человека, свобода слова: чего греха таить, для многих из нас все это не представляет интереса. Значительная часть украинского общества воспринимает перечисленные добродетели как нечто навязанное, как обременительное условие, которое приходится выполнять ради военно-политического союза с Западом.
Толерантность нужна не для нормального сосуществования украинцев, а лишь для того, чтобы понравиться Европе. Свободные выборы нужны не для разрешения внутренних украинских противоречий, а лишь потому, что этого требуют в Брюсселе. Верховенство права необходимо не для украинского блага, а лишь для ублажения придирчивых ревизоров из Вашингтона.
Напротив, те из нас, для кого западные ценности никогда не были пустым звуком, оказываются в щекотливом положении.
С каждым днем становится все труднее апеллировать к Европе и Америке. Все сложнее призывать к равнению на Брюссель и Вашингтон. Все тяжелее требовать реформ, ссылаясь на украинские обязательства перед Западом. И убеждать сограждан, что прежде всего эти реформы нужны не Западу, а самой Украине.