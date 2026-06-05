Потрапили в ціль: СБС вдарили по 5 ворожих суднах на окупованих територіях
Сили безпілотних систем атакували щонайменше 5 ворожих суден, які використовували для перевезння вантажів та викраденого зерна, на окупованих територіях України.
Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".
Дивіться також У 3 армійському корпусі назвали своє головне завдання на 2026 рік
Що уразили на ТОТ?
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ повідомив, що у ніч на 5 червня українські безпілотники уразили 5 суден у портах Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах тимчасово окупованих українських територій.
За його словами, ідеться про суховантажі та танкери, які Росія активно використовувала безпосередньо для незаконно вивезеного українського зерна, а також перевезення військових вантажів та пального для окупаційної армії.
Згідно з поясненням "Мадяра", щоб приховати свою діяльність, судна змінювали назви та вимикали системи відстеження, проте це не завадило українським військовим виявити та атакувати важливі для противника цілі.