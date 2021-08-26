Потрібно носити респіратори, а в приміщеннях – закривати вікна: яка ситуація з повітрям у Києві

Мешканцям столиці потрібно носити респіратори, а перебуваючи в приміщеннях варто закривати вікна та вмикати очищувачі повітря. Також виключаються спортивні заняття на відкритому повітрі.

Все через те, що у Києві зафіксовано один з найвищих показників забруднення повітря у світі. Про це свідчать дані порталу Iqair, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на 09:55 ранку середи, 25 серпня, індекс Києва становив 105 при нормі в 50. Столиця України перебувала на 10-му місці в антирейтингу.

Рівень забруднення повітря в столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".

Людям із захворюваннями дихальної системи при такому рівні атмосферного забруднення радять носити респіратори, а також зачиняти вікна та користуватись очищувачами повітря.

В 12:00 Київ опустився на 13-е місце за станом моніторингу якості повітря, проте це є не великим прогресом.

Як повідомлялося раніше, в Україні активо процвітає екологічний тероризм. Таким чином псевдоекологи звертають увагу лише на промислові міста, де у такий спосіб можна намагатися шантажувати виробництва та маніпулювати підприємствами. Справжні ж проблеми залишаються поза увагою.