Потрібно думати про те, як збудувати країну в якій хочеться жити, – Садовий

Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий наголосив, що сьогодні політикам в Україні найперше потрібно об'єднатися і думати про те, як разом збудувати країну в якій хочеться жити. Водночас він зауважив, що пріоритетом повинна бути українська молодь, спеціалісти та їх освіта.

Він зауважив, що для цього потрібно кожного дня боротися за незалежність Української держави на усіх напрямках. Про це Садовий розповів в ефірі телепрограми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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Мер Львова наголосив, що одним із пріоритетів для уряду повинно бути інвестування в освіту, її фінансування та підтримка

Так, як ми сьогодні навчимо дітей – таке майбутнє ми матимемо завтра. Саме це повинно стати пріоритетом для уряду,

– зазначив Андрій Садовий.

Також він наголосив, що молодих і талановитих людей потрібно берегти, оскільки багато їх зараз виїжджає з країни, а для того, щоб їх повернути потрібно забезпечити в країні порядок.

"Президент повинен показати, яким він бачить майбутнє нашої країни", – додав лідер "Самопомочі".

Раніше Андрій Садовий розповів про план "Самопомочі", як зробити українські освітні заклади і їхніх випускників конкурентоспроможними в Європі.

Дивіться відео: Андрій Садовий на ток-шоу "Право на владу"