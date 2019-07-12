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      Розкол "Опоблоку" на жабу і гадюку: Притула назвав "головну" політичну подію року

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      Притула похвалив Мураєва за вміння "мочити" Медведчука
      Притула похвалив Мураєва за вміння "мочити" Медведчука / file.liga.net

      Шоумен та кандидат у нардепи Сергій Притула заявив, що головною політичною подією року в Україні є не президентські вибори, а розпад "Опозиційного блоку" на жабу і гадюку.

      Притула попросив, щоб увесь ефірний час, який у нього залишився, віддали Євгенію Мураєву. Про це він заявив, завчасно покидаючи ефір проекту "Право на владу" на телеканалі 1+1.

      Важливо: Мураєв не визнав, що Росія напала на Україну

      Знаю, що ще обговорюватиметься питання візиту медведчука до Москви. Тому всі свої репліки я віддаю пану Мураєву, адже так "мочити" Медведчука як він, тут більше не вміє ніхто,
      – заявив кандидат у нардепи.

      Співголова партії "Опозиційна платформа – За життя", кум російського президента Віктор Медведчук і український нардеп Юрій Бойко втретє полетіли до Москви на так звані переговори 10 липня.

      Реагуючи на заяву Сергія Притули, Євгеній Мураєв підкреслив, що вже була ціла низка людей, які відкривали проти нього кримінальні справи за те, що він називав війну "громадянським конфілктом", а революцію – "державним переворотом".

      "Там були Пашинський, Парубій, Тетерук. Притула може стати в чергу, а я подарую йому барабан, нехай очолить цей натовп", – заявив Мураєв.

      Цікаво: Які це ще спільні війська захоплювали Крим, – Чийгоз поскандалив із Мураєвим у прямому ефірі

      Що відомо про розкол "Опозиційного блоку"?Розкол "Опоблоку" – це очікуваний результат, враховуючи, що процес об'єднання групи Льовочкіна, Бойка і Фірташа з Медведчуком набув інтенсивних масштабів, це стало останньою краплею для групи Ахметова. Відбулася відкрита публічна зрада, що стало формальним приводом для розлучення.

      Бренд "Опозиційного блоку" залишився за групою Ахметова, натомість Медведчуківська група пішла у вільне політичне плавання під брендом "Опозиційна платформа – За життя".

      blog_ava
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      11 липня
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      Теги: Опозиційна платформа – За життя Опозиційний блок Новини України Новини політики Сергій Притула Євгеній Мураєв Віктор Медведчук
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