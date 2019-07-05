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      Мураєв не визнав, що Росія напала на Україну

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      Євгеній Мураєв
      Євгеній Мураєв / file.liga.net

      Кандидат у нардепи від списку "Опозиційний блок" Євгеній Мураєв у прямому ефірі програми "Права на владу" шокував своєю заявою. На питання ведучої чи піде він на війну, якщо не пройде в Раду, він не дав чіткої відповіді.

      Ведуча програми запитала кандидата у нардепи від "Опозиційного блока", чи піде він захищати країну, якщо не потрапить до нового парламенту.

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      Мураєв сказав, що вважає війну виключно політичною. 

      Якщо дійсно на Україну нападуть, і якщо це не буде ініційована політиками війна, то я, як і будь-який нормальний чоловік, піду захищати свій дім і батьківщину,
      – заявив Мураєв.

      У відповідь на це мер Львова та лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий зауважив, що в Україні вже п'яти рік йде війна. 

      Україну п'ять років ґвалтують, а ви виправдовуєте Путіна, який напав на Україну,
      – відповів йому Садовий.

      Тим часом Російська Федерація нарощує угруповання військ вздовж українсько-російського кордону. Це відбувалося поступово упродовж всього часу війни на Донбасі.

      Чим відомий Євгеній Мураєв?Він відомий своїми скандальними проросійськими висловлюваннями стосовно війни на Донбасі та Революції Гідності. Так, події, які відбувались на Майдані у 2013-2014 роках опозиціонер у листопаді 2017 року називав "державним переворотом". Мураєв проти декомунізації та за збереження символів комуністичного режиму. Війну на Донбасі політик називає "громадянським конфліктом".

      У червні 2018 року Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо народного депутата Євгена Мураєва за статтями "державна зрада" та "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину". Він в інтерв’ю 112 каналу оцінив бранця Кремля українського режисера Олега Сенцова як "терориста", який готував вибухи.

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      Теги: Новини України Новини політики Євгеній Мураєв Війна Війна на Донбасі Андрій Садовий Самопоміч Скандал
      Джерело: 24 канал
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