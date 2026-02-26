"Потухла" частина Сумської області: влада назвала причину відключень

26 лютого без світла залишилася більша частина Сумської області. Попередньо, сталася аварія.

Про це пише Олександр Лисенко та Суспільне.

Дивіться також Світло по годинах: як вимикатимуть електроенергію по Україні 26 лютого

Що зі світлом та водою на Сумщині?

Наразі відомо, що, зокрема, у Сумах є перебої з електро- та водопостачанням. Через відключення тролейбуси у місті призупинили рух.

Про проблеми зі світлом повідомляють і в Охтирці.

За словами Лисенка, сталася аварія.

Втім, варто зауважити, що місцеві телеграм-канали писали о 15:50 про вибух в області.

Яка ситуація зі світлом в інших регіонах?