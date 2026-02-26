Укр Рус
26 лютого, 16:00
Оновлено - 16:28, 26 лютого

"Потухла" частина Сумської області: влада назвала причину відключень

Софія Рожик
Основні тези
  • 26 лютого більшість Сумської області залишилася без світла через аварію.
  • Також є проблеми з водопостачанням.

26 лютого без світла залишилася більша частина Сумської області. Попередньо, сталася аварія.

Про це пише Олександр Лисенко та Суспільне.

Що зі світлом та водою на Сумщині?

Наразі відомо, що, зокрема, у Сумах є перебої з електро- та водопостачанням. Через відключення тролейбуси у місті призупинили рух.

Про проблеми зі світлом повідомляють і в Охтирці.

За словами Лисенка, сталася аварія.

Втім, варто зауважити, що місцеві телеграм-канали писали о 15:50 про вибух в області.

Яка ситуація зі світлом в інших регіонах?

  • Як повідомляли в Укренерго, 26 лютого в більшості регіонів застосуються обмеження, які діятимуть протягом усієї доби.

  • У Києві, де була найскладніша ситуація в енергосистемі, з 26 лютого частково запустили електротраспорт. Водночас гендиректор Yasno Сергій Коваленко зауважив, що повернення до стабільних графіків важко очікувати раніше квітня.

  • Тим часом на Вінниччині виявили нерівномірні відключення світла через невиконання персоналом підстанцій команд диспетчера. Тож унаслідок цього частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги зазнавали відключень.