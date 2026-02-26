"Потухла" частина Сумської області: влада назвала причину відключень
- 26 лютого більшість Сумської області залишилася без світла через аварію.
- Також є проблеми з водопостачанням.
26 лютого без світла залишилася більша частина Сумської області. Попередньо, сталася аварія.
Про це пише Олександр Лисенко та Суспільне.
Що зі світлом та водою на Сумщині?
Наразі відомо, що, зокрема, у Сумах є перебої з електро- та водопостачанням. Через відключення тролейбуси у місті призупинили рух.
Про проблеми зі світлом повідомляють і в Охтирці.
За словами Лисенка, сталася аварія.
Втім, варто зауважити, що місцеві телеграм-канали писали о 15:50 про вибух в області.
Яка ситуація зі світлом в інших регіонах?
Як повідомляли в Укренерго, 26 лютого в більшості регіонів застосуються обмеження, які діятимуть протягом усієї доби.
У Києві, де була найскладніша ситуація в енергосистемі, з 26 лютого частково запустили електротраспорт. Водночас гендиректор Yasno Сергій Коваленко зауважив, що повернення до стабільних графіків важко очікувати раніше квітня.
Тим часом на Вінниччині виявили нерівномірні відключення світла через невиконання персоналом підстанцій команд диспетчера. Тож унаслідок цього частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги зазнавали відключень.