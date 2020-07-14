Негода у Дніпрі наробила чимало лиха. Після нічної зливи у ніч на 14 липня зі Селянського узвозу, який ремонтується, змило всі будматеріали. Крім того, посеред вулиці утворилися величезні провалини.

Жителі Селянського узвозу неабияк занепокоєні проваллям та переживають, щоб їх вдома не попливли разом з дорогою. Про це повідомляє видання Gorod.dp.

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Вода розмила практично весь узвіз, а від ремонту майже нічого не залишилося. Наразі рух Селянським узвозом обмежений, щоправда, сміливі перехожі намагаються пробиратися вгору та вниз звичним шляхом.

Підтоплює будинок, люди всю ніч не спали, побоювалися руйнувань,

– написав мешканець будинку на Селянському узвозі Сергій Дівєєв.

Селянський узвіз у Дніпрі змило водою / Фото Gorod.dp

Що відомо про Селянський узвіз: головне

Селянський узвіз ремонтують уже півтора місяця і за цей час робочим вдалося зробити досить багато, але тепер доведеться починати все заново.

Установку нової водостічної системи дощової каналізації, яка буде відводити воду під землю, обіцяли облаштувати там ще в кінці травня або на початку червня.

Під час травневої зливи вулицю вже "змивало", але тоді роботи тільки починалися і негода завдала не так багато лиха.

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Селянський узвіз, що змило водою: карта