Потужні вітри на Прикарпатті повалили дерева і позривали дахи: фото і відео

На Прикарпатті сильний вітер у горах буквально збиває людей з ніг, а також зриває дерева та дахи у населених пунктах. У горах вітер з поривами досягає швидкості 33 метрів за секунду. Та рятувальники попереджають, що може бути ще гірше – до 30 метрів за секунду на низинах, а на високогір'ях – до 40 метрів за секунду.

Місцевий рятувальник Василь Фіцак розповів у своєму фейсбуці, що на горі Піп Іван пориви вітру подекуди сягали 33 метрів за секунду, а температура повітря опустилася до -8 градусів.

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В Івано-Франківській області вже оголосили другий рівень небезпеки – "помаранчевий". Людей закликають утриматися від походів у гори, позаяк так само очікується значна сніголавинна небезпека.

У ДСНС повідомляють, що пориви вітру вже наробили лиха:

зірвав частину даху школи у Ясенові Рожнятівського району;

пошкодив покрівлю даху сільської ради села Пнів Надвірнянського району;

позривав дерева у Долинському, Богородчанському та Надвірнянському районах.

Потужні пориви вітру у горах Прикартаття: дивіться відео

До слова, ввечері 9 лютого Північну Європу накрив потужний ураган Кіара. Річки виходять з берегів, знеструмлені сотні тисяч міст, скасовані авіарейси. Через стихію померли вже щонайменше 6 осіб.

Потужний вітер наробив лиха на Прикарпатті: дивіться фото