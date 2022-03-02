Потужний авіаналіт в Харкові триває: людей просять не залишати укриття

Авіаналіт у місті Харків триває. Мешканців просять залишатися в укриттях!

Департамент цивільного захисту закликає мешканців Харкова не залишати укриття задля власної безпеки!

Важливо: Харків обстрілюють протягом години: атакують різні райони

Майже годину Харків потерпає від ворожих обстрілів. Вибухи чутно відразу у кількох районах.

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