Потужний мітинг у Софії спростував фейк Кремля, що "болгари не підтримують Україну"

У Болгарії пройшов потужний мітинг на підтримку України. Люди вийшли на вулиці Софії, щоб спростувати брехливі заяви Росії про те, що нібито "болгари не підтримують Україну".

На кадрах помітно людей з українськими прапорами, які скандують "Слава Україні" та інші популярні гасла в нашій державі. Акція відбулась 24 березня.

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Болгари вийшли на мітинги на підтримку України

Раніше у Болгарії прокремлівська партія "Відродження" організувала проросійський мітинг.

Після цього болгарці влаштували масову ходу у Софії на підтримку України

За словами організаторів акції, так Софія відповіла на слова посла Росії у Болгарії, що нібито болгарський народ не підтримує Україну,

– повідомили при РНБО.

На мітингу люди вигукували "Слава Україні", "Смерть ворогам", "Україна понад усе". А також вони звернулись до свого уряду з проханням зайняти більш жорстку позицію на підтримку України проти російської агресії.

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Фото та відео акції люди викладають за хештегом #StandWithUkraine. Від початку повномасштабного вторгнення Росії у багатьох країнах Євросоюзу, США, Канаді, Великобританії та інших державах відбулись масові акції на підтримку України.

Місцеве видання bnr.bg також написало, що люди зібрались ввечері. Вони пройшли ходою з українським та білоруським прапорами.

Завершили ходу хвилиною мовчання за загиблими українцями. Замість свічок люди засвітили ліхтарики на мобільних телефонах.

Мітинг у Софії / Фото bnr.bg

До речі, у цей же день Центр протидії дезінформації розповів, що ворог проводить мітинги для дезінформування світової спільноти.

Зокрема такі мітинги Москва цинічно провела у Сербії, Болгарії, Вірменії та Сирії.

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