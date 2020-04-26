Потужний обстріл біля Новотроїцького: бойовики 40 хвилин гатили по позиціях ЗСУ

Проросійські бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню 26 квітня. Зокрема, окупанти протягом 40 хвилин стріляли з гранатометів по українських військових, які базуються поблизу Новотроїцького.

На щастя, бойових втрат у лавах українського війська вдалося уникнути. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

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На яких напрямках було найгарячіше

На Донецькому напрямку, з 05:40 по 6:15 окупанти обстріляли українських позицій неподалік Лебединського, використовуючи БМП, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Водночас ворог із зенітної установки ЗУ-23-2 обстріляв українських захисників поруч з Широкиним.

Крім того, з напрямку окупованого Докучаєвська, бойовики протягом 40 хвилин вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по українським позиціям в районі Новотроїцького.

Також вони випустили 1 міну 82-го калібру по позиціях неподалік Богданівки.

У період з 11:20 по 11:40, неподалік Старогнатівки, окупанти обстріляли українських захисників використовуючи автоматичні станкові гранатомети.

Також бойовиками був здійснений обстріл з 6:50 по 7:15 на Луганському напрямку. Ворог застосував міномет калібру 82 мм під час обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Новотошківського. Противник випустив 9 мін по цьому напрямку.

Відзначимо, що проросійські окупанти на Донбасі упродовж 25 квітня 16 разів відкривали вогонь по різних позиціях українських захисників на лінії фронту. Ворог підступно чекав темряви і тоді з мінометів стріляв по військових.

Внаслідок таких дій був поранений один військовослужбовець. Втім, проросійські бойовики отримали гідну відсіч за свою зухвалість.

Так, за даними розвідки, 25 квітня українські військові знищили 4 окупантів та ще 5 поранили.

Важливо! З початку 2020 року проросійські бойовики сотні разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 47 військових. Востаннє Україна зазнала втрати 23 квітня – загинув військовий з Львівщини Андрій Альошин.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу