16:18
26 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЧОРНОБИЛЬ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЧОРНОБИЛЬ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      Потужний обстріл біля Новотроїцького: бойовики 40 хвилин гатили по позиціях ЗСУ

      - Читать новость на русском
      Обстріл біля Новотроїцького на Донбасі: бойовики обстріляли ЗСУ
      Обстріли на Донбасі не вщухають / EPA

      Проросійські бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню 26 квітня. Зокрема, окупанти протягом 40 хвилин стріляли з гранатометів по українських військових, які базуються поблизу Новотроїцького.

      На щастя, бойових втрат у лавах українського війська вдалося уникнути. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

      Актуально Військові зупинили підступний обстріл окупантів на Донбасі: ворог зазнав великих втрат

      На яких напрямках було найгарячіше

      • На Донецькому напрямку, з 05:40 по 6:15 окупанти обстріляли українських позицій неподалік Лебединського, використовуючи БМП, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
      • Водночас ворог із зенітної установки ЗУ-23-2 обстріляв українських захисників поруч з Широкиним.
      • Крім того, з напрямку окупованого Докучаєвська, бойовики протягом 40 хвилин вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по українським позиціям в районі Новотроїцького.
      • Також вони випустили 1 міну 82-го калібру по позиціях неподалік Богданівки.
      • У період з 11:20 по 11:40, неподалік Старогнатівки, окупанти обстріляли українських захисників використовуючи автоматичні станкові гранатомети.
      • Також бойовиками був здійснений обстріл з 6:50 по 7:15 на Луганському напрямку. Ворог застосував міномет калібру 82 мм під час обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Новотошківського. Противник випустив 9 мін по цьому напрямку.

      Відзначимо, що проросійські окупанти на Донбасі упродовж 25 квітня 16 разів відкривали вогонь по різних позиціях українських захисників на лінії фронту. Ворог підступно чекав темряви і тоді з мінометів стріляв по військових.

      Внаслідок таких дій був поранений один військовослужбовець. Втім, проросійські бойовики отримали гідну відсіч за свою зухвалість.

      Так, за даними розвідки, 25 квітня українські військові знищили 4 окупантів та ще 5 поранили.

      Важливо! З початку 2020 року проросійські бойовики сотні разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 47 військових. Востаннє Україна зазнала втрати 23 квітня – загинув військовий з Львівщини Андрій Альошин.

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Новини про коронавірус 26 квітня: в Ухані виписали всіх пацієнтів, бунт у Чернівецькому СІЗО
      сьогодні , 15:23 Новини про коронавірус 26 квітня: в Ухані виписали всіх пацієнтів, бунт у Чернівецькому СІЗО
      Вероніка Климська
      Вийдіть зі своє бульбашки: якими мають бути керівники під час кризи?
      сьогодні , 12:00 Вийдіть зі своє бульбашки: якими мають бути керівники під час кризи?
      Наталія Кривда