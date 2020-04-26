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      Мощный обстрел возле Новотроицкого: боевики 40 минут из гранатометов били по позициям ВСУ

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      Обстрел возле Новотроицкого на Донбассе: боевики обстреляли ВСУ
      Обстрелы на Донбассе не утихают / EPA

      Пророссийские боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня 26 апреля. В частности, оккупанты в течение 40 минут стреляли из гранатометов по украинским военным, которые базируются вблизи Новотроицкого.

      К счастью, боевых потерь в рядах украинской армии удалось избежать. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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      На каких направлениях было горячо

      • На Донецком направлении с 05:40 по 6:15 оккупанты обстреляли украинские позиции неподалеку Лебединского, используя БМП, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
      • В то же время враг из зенитной установки ЗУ-23-2 обстрелял украинских защитников рядом с Широкино.
      • Кроме того, с направления оккупированного Докучаевска, боевики в течение 40 минут вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям в районе Новотроицкого.
      • Также они выпустили 1 мину 82-го калибра по позициям недалеко от Богдановки.
      • В период с 11:20 по 11:40, неподалеку Старогнатовки, оккупанты обстреляли украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы.
      • Также боевиками был осуществлен обстрел с 6:50 по 7:15 на Луганском направлении. Враг применил миномет калибра 82 мм во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. Противник выпустил 9 мин по этому направлению.

      Отметим, что пророссийские оккупанты на Донбассе в течение 25 апреля 16 раз открывали огонь по разным позициям украинских защитников на линии фронта. Враг коварно ждал темноты и тогда из минометов стрелял по военным.

      В результате таких действий был ранен один военнослужащий. Впрочем, пророссийские боевики получили достойный отпор за свою наглость.

      Так, по данным разведки, 25 апреля украинские военные уничтожили 4 оккупантов и еще 5 ранили.

      Важно! С начала 2020 года пророссийские боевики сотни раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 47 военных. Последний раз Украина понесла потери 23 апреля – погиб военный из Львовщины Андрей Алешин.

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
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