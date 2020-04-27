Потяг "зниклого" Кім Чен Ина помітили в курортному містечку КНДР: фото

Супутник зафіксував потяг лідера КНДР Кім Чен Ин в курортному місті Вонсан на тлі з чутками про можливі проблеми зі здоров'ям диктатора.

Відповідні знімки оприлюднив дослідницький центр 38 North, що займається вивченням і моніторингом подій в Північній Кореї. За їхніми даними, потяг стояв біля залізничної станції родини Кім Чен Ина 21 і 23 квітня.

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Однак розташування потяга не підтверджує, що північнокорейський лідер дійсно перебуває у Вонсані.

"Присутність потягу не підтверджує місцеперебування північнокорейського лідера і не свідчить про його здоров'я, але додає ваги повідомленням про те, що Кім Чен Ин перебуває в елітному районі на східному узбережжі країни", – передає дослідницький центр.



Потяг, що імовірно належить Кім Чен Ину, зафіксували у Вонсані / Фото Airbus Defense & Space і 38 North ​

Що відомо про стан здоров'я Кім Чен Ина? Чутки про погіршення стану здоров'я з'явились в середині квітня. Востаннє він з'являвся на людях 19 квітня під час засідання уряду. Пізніше Пекін нібито направив до Пхеньяна групу медиків для надання допомоги диктатору.



Інформація про смерть очільника Північної Кореї з'явилась у китайській соціальній мережі Weibo. Згодом про це написало американське видання The New York Post. Однак державне радіо КНДР заявило, що лідер країни займається активною діяльністю.