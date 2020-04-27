13:57
27 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      Потяг "зниклого" Кім Чен Ина помітили в курортному містечку КНДР: фото

      - Читать новость на русском
      Супутник помітив потяг "зниклого" Кім Чен Ина
      Супутник помітив потяг "зниклого" Кім Чен Ина / Getty images

      Супутник зафіксував потяг лідера КНДР Кім Чен Ин в курортному місті Вонсан на тлі з чутками про можливі проблеми зі здоров'ям диктатора.

      Відповідні знімки оприлюднив дослідницький центр 38 North, що займається вивченням і моніторингом подій в Північній Кореї. За їхніми даними, потяг стояв біля залізничної станції родини Кім Чен Ина 21 і 23 квітня.

      На часі Чи помер Кім Чен Ин: відповідь Південної Кореї

      Однак розташування потяга не підтверджує, що північнокорейський лідер дійсно перебуває у Вонсані.

      "Присутність потягу не підтверджує місцеперебування північнокорейського лідера і не свідчить про його здоров'я, але додає ваги повідомленням про те, що Кім Чен Ин перебуває в елітному районі на східному узбережжі країни", – передає дослідницький центр.

      ким чен ин потяг
      Потяг, що імовірно належить Кім Чен Ину, зафіксували у Вонсані / Фото Airbus Defense & Space і 38 North ​

      Що відомо про стан здоров'я Кім Чен Ина? Чутки про погіршення стану здоров'я з'явились в середині квітня. Востаннє він з'являвся на людях 19 квітня під час засідання уряду. Пізніше Пекін нібито направив до Пхеньяна групу медиків для надання допомоги диктатору.

      Інформація про смерть очільника Північної Кореї з'явилась у китайській соціальній мережі Weibo. Згодом про це написало американське видання The New York Post. Однак державне радіо КНДР заявило, що лідер країни займається активною діяльністю.

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус COVID-19 Кім Чен Ин КНДР
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Хто такий Володимир Слончак – ексзаступник Кличка, який побив поліцейського
      сьогодні , 13:34 Хто такий Володимир Слончак – ексзаступник Кличка, який побив поліцейського
      Вероніка Климська
      Кінець епохи карантину, або Як продати козу
      сьогодні , 11:50 Кінець епохи карантину, або Як продати козу
      Михайло Дубинянський