Поезд "пропавшего" Ким Чен Ына заметили в курортном городке КНДР: фото

Спутник зафиксировал поезд лидера КНДР Ким Чен Ын в курортном городе Вонсан на фоне со слухами о возможных проблемах со здоровьем диктатора.

Соответствующие снимки обнародовал исследовательский центр 38 North, занимающийся изучением и мониторингом событий в Северной Корее. По их данным, поезд стоял возле железнодорожной станции семьи Ким Чен Ына 21 и 23 апреля.

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Однако расположение поезда не подтверждает, что северокорейский лидер действительно находится в Вонсане.

"Присутствие поезда не подтверждает местонахождение северокорейского лидера и не свидетельствует о его здоровье, но добавляет веса сообщением о том, что Ким Чен Ын находится в элитном районе на восточном побережье страны", – передает исследовательский центр.



Поезд, предположительно принадлежащий Ким Чен Ыну, зафиксировали в Вонсане/ Фото Airbus Defense & Space і 38 North ​

Что известно о состоянии здоровья Ким Чен Ына? Слухи об ухудшении состояния здоровья появились в середине апреля. Последний раз он появлялся на людях 19 апреля во время заседания правительства. Позже Пекин якобы направил в Пхеньян группу медиков для оказания помощи диктатору.

Информация о смерти главы Северной Кореи появилась в китайской социальной сети Weibo. Впоследствии об этом написало американское издание The New York Post. Однако государственное радио КНДР заявило, что лидер страны занимается активной деятельностью.