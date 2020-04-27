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      Поезд "пропавшего" Ким Чен Ына заметили в курортном городке КНДР: фото

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      Спутник заметил поезд "пропавшего" Ким Чен Ына
      Спутник заметил поезд "пропавшего" Ким Чен Ына / Getty images

      Спутник зафиксировал поезд лидера КНДР Ким Чен Ын в курортном городе Вонсан на фоне со слухами о возможных проблемах со здоровьем диктатора.

      Соответствующие снимки обнародовал исследовательский центр 38 North, занимающийся изучением и мониторингом событий в Северной Корее. По их данным, поезд стоял возле железнодорожной станции семьи Ким Чен Ына 21 и 23 апреля.

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      Однако расположение поезда не подтверждает, что северокорейский лидер действительно находится в Вонсане.

      "Присутствие поезда не подтверждает местонахождение северокорейского лидера и не свидетельствует о его здоровье, но добавляет веса сообщением о том, что Ким Чен Ын находится в элитном районе на восточном побережье страны", – передает исследовательский центр.

      ким чен ин потяг
      Поезд, предположительно принадлежащий Ким Чен Ыну, зафиксировали в Вонсане/ Фото Airbus Defense & Space і 38 North ​

      Что известно о состоянии здоровья Ким Чен Ына? Слухи об ухудшении состояния здоровья появились в середине апреля. Последний раз он появлялся на людях 19 апреля во время заседания правительства. Позже Пекин якобы направил в Пхеньян группу медиков для оказания помощи диктатору.
      Информация о смерти главы Северной Кореи появилась в китайской социальной сети Weibo. Впоследствии об этом написало американское издание The New York Post. Однако государственное радио КНДР заявило, что лидер страны занимается активной деятельностью.

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Ким Чен Ын КНДР
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